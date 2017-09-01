بينها السرطان… 189 مصاباً بأمراضٍ خطيرةٍ في بلدات جنوب دمشق المُحاصرة

فادي شباط: كلنا شركاء

توفي يوم الخميس أحد المرضى المصابين بالسرطان في بلدات جنوب دمشق المحاصرة، حيث يبلغ عدد المصابين بهذا المرض الخبيث 32 شخصاً وفقاً لإحصائيةٍ من داخل المنطقة.

صارع السيد “محمود دانيال فاضل” (أبو علاء) لمدة عامين المرض، فقد كان مُصابا بسرطان الدم، وينحدر الشاب الثلاثيني من محافظة حمص، وقد غادر مدينته أثناء تعرضها للقصف مستقراً بعد رحلة النزوح في جنوب دمشق، وتحديداً في مخيم اليرموك.

انضم أبو علاء إلى إحدى فصائل الجيش الحر جنوب دمشق، ثُمّ انتقل برفقة غالبية أبناء المخيم إلى بلدات يلدا ببيلا وبيت سحم إبان سيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء من المخيم مطلع عام 2016، ورحل تاركاً خلفه زوجة وطفلين.

قبل وفاته كان يتوجه أبو علاء إلى دمشق كلما حان وقت الجرعة التي يتكبد تكلفتها 60 ألف ليرة سورية، يجمعها من الجمعيات الخيرية ومؤسسات التنمية.

* مبلغٌ كبير

“أيمن الغزي” مدير مكتب “هيئة فلسطينيي سوريا للإغاثة والتنمية” في جنوب دمشق، قال إنّ المتوفى كان قد طلب مبلغ مليون و300 ألف ليرة سورية ثمناً لدوائه بناءً على طلب أحد الأطباء في دمشق، واعداً إياه بدواء سويسري يُخفف من حالته المُزرية، واستطاعت الهيئة تأمين مليون ليرة له قبل شهرين.

وأردف الغزي في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أنّ الهيئة تُقدّم للمرضى المُساعدات الطبية المُتاحة والمُعاينة والمتابعة المنزلية بالإضافة لمُساعدات إغاثية بين الحين والآخر، بحسب الإمكانيات المُتاحة.

* أرقامٌ مثيرة

أبو علاء ليس الوحيد المصاب بالسرطان في المنطقة التي تقع تحت سيطرة الثوار جنوب العاصمة، بل هناك 32 مصاباً بالسرطان في المنطقة، بين سوري وفلسطيني، جميعهم لا يتلقون العناية الحقيقية اللّازمة للعلاج، وهم بحاجة إلى مُتابعة طبية بشكل يومي، وفقاً للسيد أيمن الغزي.

وتجاوز عدد المُصابين بأمراض خطيرة كالصرع والشلل والكبد والكلى والسرطان في بلدات “يلدا وببيلا وبيت سحم” في منطقة جنوب دمشق المحاصرة، الـ 189 مريضاً.

وعلى إثر حملة إعلامية قام بها ناشطون سوريون وفلسطينيون في جنوب دمشق وحول العالم، سمح النظام في مُنتصف آب الماضي بخروج 44 مريضاً فلسطينياً على دفعات لتلقيهم العلاج في مُستشفيات العاصمة دمشق.