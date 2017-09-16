تجربة موسيقية واعدة لمراهقة سوريّة كندية

كلنا شركاء: الحياة

منذ طفولتها تعشق الموسيقى وتستمتع بسماعها، وتهوى العزف على البيانو وتتدرب على هذه الآلة في رعاية أمها وأبيها اللذين كانا يملكان معهداً في اللاذقية لتعليم الناشئة والكبار. وبسبب ظروف الحرب في سورية، اضطرت العائلة للهجرة إلى كندا وكان عمر ليال الغوري لا يتجاوز العشر سنوات.

دخلت ليال المدرسة من دون المرور في «دورات الاستقبال» المخصصة عادة لتعليم الأطفال المهاجرين اللغة الفرنسية، إذ كانت تجيدها نطقاً وكتابة.

ومع الوقت، أصبحت أكثر نضجاً وانفتاحاً وعشقاً للعزف والموسيقى. فانتسبت إلى المعهد الموسيقي الكندي في مونتريال. وسرعان ما برعت في العزف على البيانو.

وعلى هامـــش العزف والدراسة كان على ليال أن تدخل عالم الكومبيوتر والإنترنت لتعزيز دراستها وثقافتها الموسيقية والفنية والمدرسية.

وأثبتت قدرة فائقة على التنسيق وتقسيم العمل من دون أن يطغى أي منها على الآخر.

ولمع اسم ليال في الحفلات الموسيقية التي كانت تقام في المناسبات المدرسية والفنية والاغترابية، ونالت جوائز تقديرية ومالية كندية كثيرة.

وتــميزت في عزفها مقطوعات لكبار الموسيقيين العالميين أمثال باخ وموتسارت وغيرهما. كما بات لديها ألبوم من المعزوفات الخاصة تعتبره «خطوة على طريق الاحتراف والشهرة في عالم العزف».

تصر ليال على التحدث بلغتها العربية الأم مع أصدقائها ومحيطها العائلي والاغترابي، وتعتبر التواصل بها فرض انتماء وولاء وهوية. وفي المقابل، هي فخورة بحصولها على الجنسية الكندية وكونها مواطنة تحرص على التحدث بلغة البلاد التي احتضنتها في أحلك الظروف.

وإضافة إلى تأصل الموسيقى في أعماقها فهي تتمتع بهوايات أخرى كالرسم والمشاركة في المعارض المدرسية وجداريات الشوارع والتصوير الفوتوغرافي، لا سيما في الأماكن السياحية والأثرية بمونتريال القديمة.

أما الحنين إلى الوطن فتجسده ليال بحفلات موسيقية في أوساط الجالية السورية وتقدم معزوفات «مناهضة للحرب وداعية للسلم والعودة إلى رحاب وطن حر مستقل معافى» على حد تعبيرها.