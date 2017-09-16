موسكو ترفض إقامة منطقة إسرائيلية عازلة بسوريا

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أفادت تقارير إعلامية بأن روسيا رفضت طلبا من إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في سوريا تبلغ مساحتها 60 كيلومترا للفصل بين مرتفعات الجولان ونطاق انتشار المليشيات المدعومة من إيران.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أمس الجمعة أن موسكو وعدت فقط بأن المقاتلين الشيعة لن يقتربوا من إسرائيل “وسوف يبقون على بعد خمسة كيلومترات منها”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو/تموز الماضي قبل محادثات وقف إطلاق النار في سوريا.

ويأتي الرفض الروسي قبيل أيام من اجتماع بين نتنياهو وترمب حيث من المقرر أن يلتقيا في نيويورك الاثنين المقبل.

كما يتزامن مع تصريح كبير المفاوضين الروس ألكسندر لافرنتيف بأن بلاده وتركيا وإيران على وشك الانتهاء من اتفاق بشأن إقامة أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال إن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لمنع إقامة “ممر شيعي” من طهران إلى دمشق.

لكن مسؤولا إسرائيليا رافق نتنياهو خلال زيارته لموسكو الشهر الماضي، قال إن إسرائيل لم تطلب أبدا من الروس أو الأميركيين إقامة منطقة عازلة بطول 60 كيلومترا في سوريا.

وأوضح المسؤول أن نتنياهو قال فقط إن إسرائيل تعارض الوجود الإيراني الدائم في سوريا “بعد انتهاء الحرب الأهلية هناك”.