نظارة بمواصفات فندقية في قصر العدل بدمشق.. ماذا عن صيدنايا؟

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أعاد وزيرا العدل والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام افتتاح نظارة القصر العدلي بدمشق، بعد أن أغلقت لإعادة تأهيلها من قبل “جمعية رعاية السجناء”.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) إن “النظارة الجديدة” أصبحت “أكثر مواءمة للنزلاء وتراعي المواصفات الصحية والإنسانية”.

وقال وزير العدل هشام الشعار في كلمة خلال الافتتاح إن إعادة تأهيل النظارة “يعكس الوجه الحضاري لسورية لأن القضاء ليس غايته السجن فقط وفرض العقوبات، بل الهدف منه الإصلاح أيضاً، وإعادة السجين إلى رشده، ليصبح عضواً فاعلاً في المجتمع”، بحسب المسؤول.

من جانبها، قالت ريما قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إن القصر العدلي تعرض لاعتداء “إرهابي” نتج عنه أضرار لهذا كان من الضروري القيام بترميم المرافق العامة التي تعرضت للتخريب ضمن القصر العدلي ومنها النظارة.

أحد المعلّقين على خبر الوكالة الرسمية قال ساخراً من حضور الوزراء في افتتاح السجن “الدول المتحضرة تحتفل بإغلاق السجون والنظارات مبسوطين وأنتم تبتسمون للكاميرا”.

وذهب بعض المعلقين من موالي النظام إلى أنّ الأولى بالنسبة له هي أماكن نوم جنود النظام الأشبه بالحظائر، فيما تحدى معارضٌ شبكة “دمشق الآن” أن ينشروا صوراً لسجن صيدنايا بدلاً من هذه الصور التي اعتبرها تندرج في سياق التلميع الإعلامي لنظام بشار الأسد.

وتابعت إحدى المعلقات ساخرةً “يعني تعبانين الحقيقة بتشهو الواحد يعمل جريمة..فاجأتونا. الصراحة كنت متوقعه تفتتحوا شي مشروع بفيد ذوي الشهداء والجرحى ليعيشوا منو..بس لا هاد التدشين الريع لازم يتوزع عالشرطة و النزلاء رح يكونوا كتير مبسوطين ومرتاحين خاصه بعد ما بكون ملعون سلافن من الضرب.. المهم زبطوا نفوس الشرطة المحمضة واللي مفكرين حالن رب القانون إذا سألتن سؤال بيدفشوك وبقلولك مادخلك خاصه بالرواق بتالت مدري رابع صوره”.