تطبيق (كابيشي) الرقمي يتيح الترجمة والخدمات الفورية للاجئين

كلنا شركاء: مهاجر نيوز

يعتبر “كابيشي” تطبيقا جديدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويوفر للاجئين في أوروبا خدمات الترجمة والبحث عن ملعومات على الهواتف المحمولة، كما أنه مزود بأداة لتوفير المعلومات والرد على الاستفسارات.

“كابيشي”، هو ابتكار رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي (المعلوماتي)، ويهدف إلى مساعدة اللاجئين في أوروبا من خلال تقديم خدمات الترجمة والبحث عن معلومات على الهواتف النقالة. وترمز كلمة كابيشي إلى التعبير الأمريكي الإيطالي الذي يعني “هل تفهم؟”، وسوف يوفر خدمات الترجمة والبحث رقميا.

دعم اللاجئين من خلال الترجمة

وظهر هذا التطبيق على أيدي المؤسسة الأوروبية لخدمات المعلومات والاتصال للاجئين، وهي مؤسسة معنية بالاختراعات الرقمية. ويهدف التطبيق الجديد إلى مساعدة اللاجئين على الترجمة وخدمات البحث من خلال الهواتف النقالة، ويتضمن أيضا خدمة التعريف بالأخبار.

ويوفر التطبيق الجديد للمهاجرين عدة خدمات، من بينها الترجمة باللغات الإنجليزية والألمانية والعربية والفارسية على أن تتم إضافة المزيد من اللغات خلال العام القادم، وهو مزود بأداة للتعريف بالأخبار، ويمكن عبره التحقق من الوثائق القانونية، وتوفير المعلومات عن المواقع الإقليمية والخدمات العامة.

ويواجه اللاجئون غالبا تحديات كبيرة عندما يحاولون قراءة وفهم الإعلانات والصحف والنشرات والوثائق بسبب عدم معرفتهم باللغة، وغالبا ما يؤدي بهم الأمر إلى فقدانهم المعلومات أو عدم حل القضايا أو إبطاء اندماجهم.

ويهدف التطبيق الجديد أيضا إلى تقليل تكاليف الاندماج، حيث يوفر الخدمات في مجالات كثيرة مثل النقل والرعاية الصحية والتعليم والاستشارات القانونية والتوظيف. وقال تيم بولزيل أحد المسؤولين عن التطبيق الجديد في برلين، إن ” كابيشي سوف يحدث ثورة بالنسبة للطريقة التي نتعامل بها مع محتوى متعدد اللغات، حيث سيوجه المحتوى إلى متحدثين بلغات مختلفة في نفس الوقت”. ويشارك في هذا الابتكار عدة شركات ومؤسسات وجامعات ألمانية.