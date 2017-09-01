النظام يعتقل مهجّرين من الزبداني حاولوا العودة إلى دمشق

محمد كساح: كلنا شركاء

اعتقلت قوات النظام مجموعة من نساء مدينة الزبداني وأطفالهن على خلفية مغادرتهم محافظة إدلب بغية العودة إلى الزبداني بريف دمشق وفقا لمصدر خاص تحدث لـ(كلنا شركاء) .

وقال المصدر إن ثلاث نساء و أربعة أطفال تعرضوا للاعتقال قبل يومين أثناء عبورهم الحاجز الأول لمحافظة حماة حيث تم احتجازهم بشكل مؤقت حتى يتم كشف مصير 65 مفقوداً من تفجير الراشدين من الفوعة وكفريا باعتبار أن ملف مضايا – الزبداني مرتبط مع الفوعة وكفريا ضمن اتفاق المدن الأربع .

المصدر أكد أن النظام قال لذوي المعتقلين إنه سيطلق سراحهم حين يتم الكشف عن مصير المفقودين من أبناء الفوعة وكفريا.

يشار إلى أن النسوة والأطفال الأربعة غادروا مدينتهم منتصف العام الحالي ضمن قافلة مهجري مضايا والزبداني ليستقروا في محافظة إدلب.

وكانت قوات النظام اعتقلت نهاية تموز الماضي 16 امرأة من نساء بلدة مضايا بعد أن غادرن محافظة إدلب باتجاه العاصمة دمشق، على أمل إجراء تسويات أمنية والعودة إلى بلدتهن في ريف دمشق.

وعلى مدار الأشهر الماضية انتشرت دعايات مكثفة يشرف عليها النظام لدعوة مهجري البلدات المحيطة بالعاصمة للعودة إلى مدنهم التي باتت تحت سيطرة النظام.

وقال مصدرنا إن النسوة الـ 16 حصلن على حريتهم نهاية آب الماضي.