كرد سوريا يحيون مهرجانات ضخمة دعماً لاستفتاء إقليم كردستان العراق

سامية لاوند: كلنا شركاء



شهدت ثلاث مناطق ذات أغلبية كردية يوم أمس الجمعة (15 أيلول/ سبتمبر) مهرجانات ضخمة دعما للاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في إقليم كوردستان العراق، وحمل فيها المحتفلون لافتات تقول “نعم للاستفتاء” والاعلام الكردستانية وسط حماية من قبل ما تسمى بـ “شرطة النجدة” التابعة للإدارة الذاتية.

وتمحورت المهرجانات الثلاثة في كل من مدينة قامشلو/القامشلي وقرية كفري دنا التابعة لمدينة ديريك (المالكية) وأيضا منطقة فند التابعة لمدينة الدرباسية، وسط حضور ملفت لأهالي المناطق المذكورة، كما وشهدت حالات اعتقال لعدة أشخاص بينهم مراسل قناة زاغروس “أحمد صوفي”.

“أنور ناسو” عضو المكتب السياسي في حزب يكيتي كوردي وعضو المجلس الوطني الكردي، قال إنه “بناء على قرار الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، ودعما للمشروع القومي والكردستاني المزمع إجراؤه في 25/أيلول حول حق الشعب الكردي في تقرير مصيره نحو بناء كيان كردي مستقل أسوة بباقي الشعوب الحرة؛ تم تحديد ثلاث مناطق للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة ومنعطف وتحول تاريخي”.

وحال ما أعلن المجلس الوطني الكردي عن قراره بالخروج في مهرجانات دعما للاستفتاء حتى بدأت منذ يوم الخميس، واستمرت إلى الجمعة حملة اعتقالات نفذتها قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، التي اعتقلت أكثر من 30 كادراً من كوادر المجلس لتطلق سراح عدد منهم بعد انتهاء المهرجانات مباشرة.

وأضاف “أنور ناسو” في سياق حديثه لـ (كلنا شركاء) “رغم كل ما قامت به مليشيات ب ي د) من ممارسات إرهابية ضد قيادة ونشطاء المجلس والذي تجاوز 30 مختطفا، خرجت الرايات والجماهير الكردية رغم كافة الممارسات لتقول بصوت واحد نعم للاستقلال كردستان. كان في نفس الوقت استفتاء داخل كردستان سوريا على المشروع القومي، والتي يقودها المجلس الوطني الكردي. فتحية لجماهير شعبنا المعطاء”.

ونشر المجلس الوطني الكردي أمس بيانا ندد فيه حملة الاعتقالات لكوادره، جاء فيه “إن المجلس الوطني الكردي يدين فيه بشدة هذه الممارسات الإرهابية والنهج العصابي الذي تمارسه ميليشيات (ب ي د) بحق أبناء شعبنا الكردي”.

الناشط السياسي “اذاد محمد” كان أحد المشاركين في مهرجان قرية كفري دنا، قال لـ (كلنا شركاء) “نحن ندعم استفتاء استقلال كردستان كونه واجب كل كردي، لأنه خيار بين إرادة الكرد المستقلة وبين قبول الذل والاحتلال”، وتابع حديثه “نحن نؤمن بأنه لا سبيل للخلاص من نسر الاحتلال إلا بهكذا خطوات جريئة تعيد للكرد كرامتهم وإرادتهم وحكم أرضهم وبلادهم، وما هي إلا طريق لتسلك باقي أجزاء كردستان نهجها”.

وكان موقع “روجأفا نيوز” قد نشر قبيل البدء بالمهرجانات بأن الاسايش قد صادرت كافة الاعلام والصور من جماهير المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا وأبو راسين، وبأنهم منعوا خروج ودخول حافلات نقل الركاب لمكان الاحتفال المقرر اجراؤه دعما لاستقلال إقليم كوردستان.

ويواجه إقليم كوردستان العراق خلال الأيام القليلة الفائتة قرارات المطالبة بتأجيل الاستفتاء الصادرة من شخصيات قيادية في الاتحاد الأوروبي، في حين أعلن رئيس الإقليم “مسعود البارزاني” بإجراء الاستفتاء في وقته المحدد، وبأنه “قرار لا رجعة فيه إلا إن وجد بديل أفضل واضمن للكرد”.