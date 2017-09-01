بثينة شعبان: سنقاتل القوى التي تدعمها واشنطن

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قالت بثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد، إن حكومة النظام ستقاتل أي قوة، بما في ذلك قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل أيضا تنظيم داعش من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد.

وشددت شعبان خلال لقاء لها مع تلفزيون المنار التابع لـ (حزب الله) مساء أمس، على ان “كل المناطق ستعود الى حضن الوطن”، مؤكدة “سنناضل الى ان تتحرر ارضنا من اي معتد على هذه الارض.”

وتابعت: “سواء كانت قوات سوريا الديمقراطية أو داعش أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء فنحن سوف نناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتد”، مضيفة أن (قسد) تحاول السيطرة على مناطق تضم حقولا نفطية. مشددة على أنها لن تتمكن من نيل ما تريده.

وسبق لبشار الأسد أن تعهد من قبل باستعادة السيطرة على سوريا بأكملها.

واعتبرت مستشارة بشار الأسد أنَ الاتفاقَ الذي تمَّ التوصل اليهِ في أستانا هوَ “انعكاسٌ لانتصاراتِ الجيشِ السوريِ وحلفائِه، وأن فكَ الحِصارِ عن ديرِ الزور انتصارٌ استراتيجيّ.”

وشدّدت شعبان على أهمية الشراكة مع حزب الله وإيران والعراق في المعركة “ضدَّ الإرهاب”، كما أكدّت على وجود تنسيقٍ بين الجيش اللبناني وقوات النظام في معركة تحريرِ الجرود.