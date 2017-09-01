تزامناً مع أنباء وفاته… بريطانيا تجمّد أموال رفعت الأسد

كلنا شركاء: رصد

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم السبتـ أن الادعاء العام البريطاني بدأ إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية تعود لرفعت الاسد، عم بشار الأسد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية.

ويوضح تقرير الصحيفة أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في مايو/أيار من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه استرليني.

وتشير الصحيفة إلى أن القرار القضائي جاء متأخرا ولم يفلح في ايقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة.

كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، اثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.

وتزامن تقرير الصحيفة البريطانية مع تناقل ناشطين أنباء عن وفاته في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن هذه الأنباء لم تتأكد من أي مصدر رسمي.

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن خطوة تجميد أصول رفعت الأسد في بريطانيا بالإضافة إلى 76 رصيداً بنكياً تعود لـ 16 شخصاً على صلة بهذه القضية، جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه استرليني.

وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقات جنائية في عام 2013 في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه اثناء خدمته في قلب النظام في سوريا، وقد أدين رفعت الأسد في وقتٍ سابقٍ في سوريا بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة.

وارتبط اسم رفعت بارتكاب مجازر ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص، عندما كان قائداً لما يعرف بـ “سرايا الدفاع” وينفي بشكلٍ متكرر ضلوعه فيها ناسباً إياها لشقيقه حافظ، وعاش رفعت الأسد في المنفى في أوروبا، في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه في الثمانينيات.