الائتلاف يطالب بفتح تحقيق دولي حول مجازر دير الزور

وليد غانم: كلنا شركاء

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بكشف تفاصيل المجازر التي ارتكبتها طائراته في دير الزور وفتح تحقيق عاجل حولها.

وقال الائتلاف في بيانٍ له أمس الجمعة إنه يدين هذه الجرائم، مطالباً قيادة التحالف بكشف التفاصيل وفتح تحقيق عاجل، وتحمل كامل المسؤولية، خاصة أن سقوط الضحايا على يد التحالف بات يتكرر دون مراجعة أو محاسبة.

وأضاف أن مزيداً من الضحايا يسقطون ومزيداً الجرائم ترتكب أيضاً، وبشكل شبه يومي، من قبل طيران التحالف الدولي، حيث أكدت التقارير سقوط قرابة ١٠٠ قتيل، أغلبهم أطفال ونساء، جراء قصف يرجح أن طيران التحالف مسؤول عنه.

في المقابل، قال بيان الائتلاف إن طيران “الاحتلال الروسي” ارتكب الجرائم بحق المدنيين في سوريا حيث وقعت مجازر عدة في مختلف أنحاء دير الزور وريفها يوم الخميس (١٤ أيلول) وطالت الميادين وبلدات وقرى بقرص وطابية وجديدة بكارة، مخلفة ما لا يقل عن ٥٠ شهيداً مدنياً.

وجدد الائتلاف إدانته لكل استهداف للمدنيين السوريين، مذكراً الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وبقية أطراف المجتمع الدولي، بأنها جرائم حرب وخرق للقانون الدولي، وأن الصمت تجاهها أمر مرفوض ومشين، وأنه سبب رئيس في استمرار وقوعها.