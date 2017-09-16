قتيلٌ وجرحى من (الوحدات الكردية) إثر انفجارٍ شمال حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

قُتل عنصرٌ من ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، إثر انفجار حشوة قاذف في إحدى نقاطهم على أطراف طريق الكاستيلو شمال شرق مدينة حلب، يوم الأربعاء الماضي، في حين شُيع العنصر الذي قُتل على أنه قُتل خلال مشاركته في معارك السيطرة على مدينة الرقة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها (كلنا شركاء) من مصادر في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، والذي تسيطر عليه الإدارة الذاتية، كان عناصر من الوحدات الكردية يجربون أحد الأسلحة الأمريكية، وهو عبارة عن قاذف حشوات متفجرة، ونتيجة جهلهم باستخدامه، وبعد ضغط زر التشغيل وعدم قيام عناصر النقطة بإطلاق الحشوة المتفجرة، مضت فترة الأمان لينفجر قاذف الحشوات مخلفاً قتيلاً وثلاثة جرحى تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة في مدينة حلب لتلقي العلاج.

وشُيع العنصر الذي قُتل نتيجة انفجار القاذف على أنه قُتل خلال مشاركته في معارك السيطرة على مدينة الرقة، حيث تم تشييع جنازته مع أربع قتلى من الوحدات الكردية سقطوا جراء المعارك الدائرة في مدينة الرقة، وحضر مراسم تشييع القتلى عدد كبير من المدنيين بالإضافة لعدة قياديين في الإدارة الذاتية في حي الشيخ مقصود.