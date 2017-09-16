قوات النظام تضيّق الخناق على (داعش) المحاصر شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام أمس الجمعة 15 أيلول/سبتمبر، سيطرتها على ثلاث قرى في ريف حمص الشرقي وقرية أخرى في ريف حماة الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش” المحاصر في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن قوات النظام وبالتعاون مع ميليشياته سيطرت أمس على قرى (ضهور الحنزير، أبو طراحة، الشنداخية الجنوبية) في ريف حمص الشرقي المحاصر، وأكدت مقتل عدد من عناصر تنظيم “داعش”، وتدمير عربات وآليات مزودة برشاشات للتنظيم.

ويأتي تقدم قوات النظام في ريف حمص الشرقي ليضيّق الخناق على تنظيم “داعش” المحاصر في ريفي حماة وحمص الشرقيين، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على سيطرتها على 14 قرية من بينها قرية عنق الهوى أحد معاقل “داعش” في منطقة جب الجراح و6 جبال وتلال بمساحة 90 كيلومتراً مربعا.

كما سيطرت قوات النظام أمس على بلدة “قليب الثور” في ريف السلمية الشرقي، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، في المنطقة المحاصرة من ريف حماة الشرقي، وأشارت “سانا” إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم وتدمر أسلحة وعتاد بينها سيارات مزودة برشاشات، والاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخيرة.