مقتل العقيد الركن (محمد بكور) و5 ضباطٍ آخرين في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ أمس الجمعة 15 أيلول/سبتمبر، 6 ضباطٍ في صفوف قوات النظام، بينهم عقيد ركن، لقوا مصرعهم في المواجهات مع تنظيم “داعش” في دير الزور.

وأفادت “شبكة اخبار دير الزور العسكرية والمحلية” على “فيسبوك” بمقتل العقيد الركن “محمد خالد بكور”، ابن بلدة عسال الورد في ريف دمشق، وذلك خلال معارك دير الزور.

ووثقت صفحات موالية أخرى، منها “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار”، و”شبكة أخبار جبلة”، و”شهداء سوريا”، أسماء عدد من ضباط وعناصر قوات النظام، الذين قتلوا أمس في دير الزور، وهم:

الملازم أول محمد عل وسوف، من طرطوس/بانياس/بيت السخي

الملازم محمد علي وسوف، من طرطوس/بيت سخي

الملازم يوسف حسين أسعد، من حماة/ربيعة

الرائد بشار إسماعيل إسماعيل، من حماة/نهر البارد

النقيب المهندس مياس مسرور سوادة، من جبلة/العقيبة

يـزن غـازي الرومي، من طرطوس/بانياس/الكردية

ثائر عبد الله حبيب، من جبلة/بنجارو

وفي الأثناء، أحرزت قوات النظام وميليشياته أمس الجمعة، تقدماً جديداً على حساب تنظيم “داعش” في دير الزور، وسيطرت على عدة مواقع في محيطها، في حين ارتكب الطيران الحربي مجارز في الريفين الغربي والشرقي لدير الزور.

وأفاد وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن قوات النظام وميليشياته سيطرت أمس على منطقة “حويجة المريعية” شمال شرق مطار دير الزور العسكري، ومنطقة “عياش” شمال غرب مدينة دير الزور، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وتكمن أهمية قرية حويجة المريعية، في إبعاد تنظيم “داعش” عن محيط قرية الجفرة ومنع استهدافها بالقذائف من قبل التنظيم، إضافة إلى توسيع نطاق الأمان في محيط مطار دير الزور العسكري تمهيداً لاستثماره في دعم العمليات البرية المتواصلة لاجتثاث إرهابيي “داعش” بشكل نهائي.

وفي ريف دير الزور الغربي، قضى ثلاثة مدنيين هم (عبد الرزاق الأحمد الفياض، وعبد الصمد العبد المحسن الأحمد، وبراءة عبد الله العكاب)، وأُصيب آخرون بجروح، نتيجة غارات للطيران الحربي استهدفت مخيم للنازحين في قرية الصعوة ظهر أمس.

وارتفعت حصيلة مجزرة البوعمرو في ريف دير الزور الشرقي إلى 9 أطفال، نتيجة قصف الطيران الحربي على بلدة خشام بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر الجاري، والضحايا هم:

الطفلة وﻻء فاضل المحمد الخميس

الطفلة عبير فاضل المحمد الخميس

الطفلة عائشة فاضل المحمد الخميس

الطفلة امل فاضل المحمد الخميس

الطفل عماد الدين فاضل المحمد الخميس

الطفل ماجد فاضل محمد الخميس

الطفل محمد آمين حسين أحمد السلامة

الطفلة آمنة حسين أحمد السلامة

9_الطفل حسين عبد أحمد السلامة