(سيف الدين سبيعي) يُنفّذ وصية والده ويُعيد تسجيل أغنيته لمنتخب سوريا

معتصم الطويل: كلنا شركاء

نشر المخرج السوري “سيف الدين سبيعي” على حسابه في “فيسبوك” صباح اليوم السبت (16 أيلول/سبتمبر)، أغنيةً بصوت والده الفنان الراحل “رفيق سبيعي”، كان قد غناها لمنتخب سوريا في السبعينيات، وذلك تنفيذاً لوصية الأخير.

وقال “سيف الدين” في تدوينة مرفقة مع الأغنية: “في السبعينات غنى رفيق سبيعي للمنتخب السوري أغنيته الشهيرة غول لسوريا غول، ومنذ ذلك الوقت كان ينتظر أن يعود منتخب جديد لسوريا ويحقق إنجازاً كبيراً ليغني له مرة ثانية”.

وأضاف “في بداية التصفيات وقبل أن يرحل بقليل كنت أتابع مباراتنا مع اليابان في الجولة الأولى معه، وقال لي هذا المنتخب جيد، إذا استطاعوا التأهل سأعيد تسجيل أغنية غول لهم”.

وأردف “سبيعي”: “للأسف رحل قبل أن يشاهد الإنجاز، قبل أن يعرف أن تصنيف منتخب سوريا في الفيفا أصبح ٧٥ وهو التصنيف الأفضل له في تاريخه، ف هنا أنا أنفذ وصيته وأعيد تسجيل الأغنية لتكون هدية (أبو صياح) لرجال منتخب سوريا، ونحن على أبواب الملحق المصيري الذي سيؤهلنا إن شاء الله إلى المونديال. صباحكم نصر”.

وشارك الأغنية لاعب منتخب النظام “عمر السومة”، وعلّق عليها قائلاً: “شكراً كثير أستاذ سيف”.