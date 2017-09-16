(قسد): طائرات النظام وروسيا استهدفت قواتنا شرق الفرات

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت القيادة العامة لميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن طائرات النظام والطائرات الروسية، استهدفت فجر اليوم السبت، قواتها شرق نهر الفرات في دير الزور.

وأشارت (قسد) في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، إلى أن بعض الأطراف تحاول خلق العراقيل أمام تقدم قواتها في دير الزور، وتحاول إطالة عمر “داعش”، وتُهدد بذلك أمن المنطقة وتفتح الطريق أمام صراعات جانبية هدفها إجهاض القتال ضد “داعش” وخلق “الفتن”. في إشارة إلى قوات النظام وميليشياته.

وأضاف البيان “في الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم (16 أيلول 2017) تعرضت قواتنا في شرق الفرات لهجوم من جانب الطيران الروسي وقوات النظام، استهدفت وحداتنا في المنطقة الصناعية، مما أدى إلى إصابة ستة من مقاتلينا بجروح مختلفة”.

واستنكرت “قسد” هذا الهجوم وطالبت الجهات المهاجمة الكف عن هذه الهجمات، “التي لا تخدم أحد سوى الإرهاب والإرهابيين”، بحسب البيان.

وتأتي هذه الهجمات بعد تصريحات أدلى بها “أحمد أبو خولة” رئيس المجلس العسكري في دير الزور المنضوي تحت راية ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، حذّر فيها قوات النظام وحلفاءها من إطلاق النار عبر النهر مع اقتراب قواته من المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك حدث بالفعل مؤخرا، مؤكداً “لا نسمح لا للنظام ولا لميليشياته بالعبور إلى الضفة الشرقية“.

ومن جهتها، قالت بثينة شعبان مستشارة بشار الأسد إن قوات النظام على استعداد لقتال قوات سوريا الديمقراطية.