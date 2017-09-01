بعد خطف فتاتين… عناصر النظام يهددون بترك الجبهات والتوجه لحماية أعراضهم في الساحل

غيث علي: كلنا شركاء

بعد ارتفاع نسبة الجرائم في الساحل السوري، وآخرها اختطاف فتاتين من اللاذقية قبل يومين، ثار الشارع الموالي على قوات النظام وأمنه الذين من المفترض أن يسهروا على راحة المواطنين وأمنهم، الأمر الذي دفع بعناصر من قوات النظام لتوجيه رسالةٍ هددوا فيها بترك الجبهات والعودة لحماية أهاليهم من “دواعش الداخل”، على حد تعبيرهم.

ونشرت صفحة “يوميات الجندي السوري” الموالية، تسجيلاً مصوراً لأحد عناصر النظام علّق فيه على حادثة اختطاف الفتاتين في مدينة اللاذقية، ووجه رسالةً إلى أمن النظام.

وقال العنصر، لم يذكر اسمه، في التسجيل المصور: “أنا كمقاتل في الجيش السوري أسأل جماعة الأمن في الساحل: ماذا تعملون؟”، وأضاف بلهجته العامية “لك يا خيي شو عم تشتغلو، كل يومين والثالث قصة خطف وجريمة قتل، ومشلحة جثة عالأوتوستراد، وجثة مشلوحة ما بعرف وين، والحادثة الأخيرة هالبنتين اللي انخطفو من الجامعة الله يصبر قلب أهلن، لك يا خيي جماعة الأمن وينكن؟”.

وأضاف في رسالته لأمن النظام في الساحل: “إذا لم يكن لديكم القدرة على حماية أهلنا الذين هم أمانة في أعناقكم، سنترك جبهات القتال ونذهب لنحميهم، ولنضع حداً لهؤلاء الأنجاس دواعش الداخل الذين يقتلون ويسرقون ويشلّحون الأهالي، يجب عليكم أن تدافعوا عن هؤلاء المظلومين”.

وأردف “نجلس هنا نقاتل وتفكيرنا مشغول بأهلنا وأعراضنا وأخواتنا في الساحل”. وتابع “انتهينا من دواعش الخارج. دواعش الداخل جايينكن”.

ويأتي هذا التسجيل بعد اختفاء فتاتين في ظروف غامضة من مدينة اللاذقية، وهما: الطالبة “لينا علي معروف” (21 عاما)، والطالبة الجامعية “ريم كاسر محفوض”.

https://www.youtube.com/watch?v=HY1d82OBCls