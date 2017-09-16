المناهج الجديدة تحذف لواء اسكندرون من الخارطة والتربية تتدارك

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أثارت المناهج الجديدة التي أقرّتها حكومة النظام ردود فعلٍ غاضبة بين الموالين خاصةً بخصوص ما ورد في كتاب علم الأحياء والبيئة للصف الأول الثانوي الذي احتوى خارطة لسوريا مقتطعاً منها لواء اسكندرون، أو ولاية “هاتاي” التركية التي تعتبرها حكومة النظام أرضاً سورية تحتلها تركيا.

وتدارك “هزوان الوز” وزير التربية في حكومة النظام ما ورد في الكتاب وأصدر اليوم السبت قراراً طالب فيه موجهي المادة بتعديل الخارطة المطبوعة، مرفقاً قراره بخارطة جديدة لسوريا تضم أراضي اللواء شمال غرب سوريا.

وبرر الوزير هذا التعديل بـ “مقتضيات المصلحة العامة” مشيراً أن ملاحظات وصلته حول الخارطة التي تضمنتها المناهج الجديدة في أكثر من مكان.

ويعتبر “لواء اسكندرون” منطقة استراتيجية تتنازع ملكيتها سوريا وتركيا؛ ففي حين تعتبرها الأولى جزءا منها وتصفها “باللواء السليب”، فإن تركيا تُخضعها فعليا لسيادتها وإدارتها المباشرة منذ عام 1939، عندما ضمتها إلى أراضيها وأطلقت عليها اسم “ولاية هاتاي”.

ويقع لواء اسكندرون على خليج اسكندرون وخليج السويدية في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وكان سابقا في أقصى شمال غربي سوريا، ويتصل من الشرق والجنوب الشرقي بمحافظتي إدلب وحلب، ومن الجنوب بمدينة اللاذقية، ومن الشمال بمحافظتي العثمانية وغازي عنتاب التركيتين.