وصول تعزيزات عسكرية للجيش التركي على الحدود مع سوريا

كلنا شركاء: الأناضول

أرسلت القوات التركية، يوم السبت، تعزيزات وإمدادات عسكرية، إلى قواتها المتمركزة في ولاية “هطاي” جنوبي البلاد المتاخمة للحدود السورية.

وتحمل القوافل تعزيزات وإمدادات تتضمن معدات طبية وعسكرية، بحسب مراسل الأناضول.

ووصلت قوافل التعزيزات من وحدات مختلفة من الجيش، ومرت من قضائي “إسكندرون” و”خاصه”، قبل وصولها خط الحدود مع سوريا.

وعلمت الأناضول، أن القوافل وصلت المنطقة مصحوبة بتعزيزات أمنية، وأنه سيتم نشر تلك الوحدات العسكرية على الحدود.