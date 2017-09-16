مقتل ناشط إعلامي برصاص فيلق الرحمن في غوطة دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نعت غوطة دمشق الشرقية مساء اليوم السبت، الناشط الإعلامي خالد الشامي الملقب بـ “العمري” الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته قبل يومين برصاصاتٍ أطلقها عناصر فيلق الرحمن قرب مدينة حمورية في الغوطة الشرقية.

وقال ناشطون في المنطقة إنّ عناصر فيلق الرحمن أطلقوا النار على “العمري” ما تسبب بإصابته بجراح خطرة لم تفلح محاولات الأطباء معها بإنقاذ حياته، حتى فارق الحياة اليوم، وشيعته الغوطة الشرقية اليوم.

وأقرّ “وائل علوان” المتحدث باسم فيلق الرحمن أن عناصر الأخير هم من أطلقوا النار على الناشط الإعلامي، لكنه قال إن الاستهداف كان بالخطأ.

وقال علوان في تغريدات له اليوم إن عناصر من فيلق الرحمن أطلقوا “عيارات تحذيرية” على مجموعة لم تستجب في مناطق يقوم جيش الإسلام بالتسلل منها، فأصيب بالخطأ “الأخ خالد العمري”.

وأضاف الناطق باسم الفيلق أنهم فتحوا تحقيقاً وأحالوا العنصرين الذين أطلقا النار للقضاء العسكري.

وتابع “فوجئنا اليوم وأحزننا خبر استشهاده وإننا نعزي أهله وذويه وإخواننا في مؤسسة زيد ونطالب جيش الإسلام بالانسحاب الفوري والكف عن استفزازاته”.

وكانت رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية أدانت إطلاق النار على “العمري”، وطالبت فيلق الرحمن بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.