رفعت الأسد يظهر في شريطٍ مصورٍ ينفى أنباء وفاته

وليد غانم: كلنا شركاء

بثّ سوار، نجل رفعت الأسد شريطاً مصوراً على صفحته الشخصية على “الفيسبوك” ينفي الأنباء المتداولة عن وفاة والده، حيث يظهر الأخير بصحة جيدة ويتصفح عدد اليوم من صحيفة الحياة اللندنية.

وقال سوار الأسد في تعليقه على الشريط “إلى من يصدر هذه الأقاويل والأكاذيب، أقول أنتم لا تنالوا من عزيمتنا وإصرارنا…

لا يكلّون ولا يملّون من كذبهم ودجلهم لا يخجلون لم تنفع معهم كل الافتراءات حتى وصلت بهم الوقاحة واليأس لقولهم إن والدي افارق الحياة”.

وأضاف نجل رفعت “كم هم يائسون وبائسون، الجبل الشامخ لا تهزه الرياح، ولا جميع الأكاذيب والإشاعات وسيبقى صامد وسورية صامدة. لن ينالوا منها، مهما علا النباح ..القافلة تسير ..وليخسأ الحاقدون”.

ويظهر رفعت الأسد في الشريط الذي عرضه سوار على هاتفه المحمول بين مجموعة من أصدقائه حاملاً عدد اليوم من صحيفة الحياة، نافياً بذلك بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن وفاته، او حتى دخوله المستشفى.