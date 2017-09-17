الحكومة المؤقتة تفنّد ادعاءات روسيا: طلاب الغوطة الشرقية لا يغادرونها

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نفت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ما أورده رئيس الوفد الروسي في أستانا “ألكسندر لافرينتييف” حول خروج طلاب الغوطة الشرقية لتلقي التعليم بشكل يومي في مناطق سيطرة النظام، وقالت إن هذه “الادعاءات” منفية جملة وتفصيلاً.

وقالت المديرية في بيان لها، السبت، إن نظام بشار الأسد عطل عمل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، مما اضطر الخبراء التعليميين لتأسيس إدارات تربوية تتبع لوزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، وهي مستمرة في إدارة ملف التعليم في المنطقة.

وأكد البيان أن طلاب الغوطة الشرقية، بمن فيهم طلاب المرحلة الجامعية، لا يخرجون لتلقي التعليم في مناطق سيطرة النظام، منذ خروج الغوطة الشرقية عن سيطرة النظام أواخر عام 2012، موضحاً أن مديرية التربية تقدم الخدمات التعليمية من خلال كادرها الذي ناهز 3400 مدرس وإداري، لأكثر من 52 ألف طالب.