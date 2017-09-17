ياسر عبد الرحيم: لا نية لدينا ولا للأتراك بقتال (تحرير الشام)

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أكد الناطق العسكري باسم وفد قوى الثورة الرائد “ياسر عبد الرحيم”، أنه لا نية لديهم ولا لدى الأتراك بمحاربة هيئة تحرير الشام، داعياً الأخيرة إلى إجراء إصلاحات في هيكليتها القيادية.

وقال “عبد الرحيم” في تصريح لشبكة “الدرر الشامية”، إنه “لا يوجد لدينا ولا عند حلفائنا الأتراك أي نية لمقاتلة هيئة تحرير الشام، وكل ما يتداوله الإعلام عن عمل عسكري وشيك ضدها هدفه الفتنة، وإحداث اقتتال جديد بين الفصائل ليسهل على عدونا التهامنا واحداً تِلْوَ الآخر، على حد تعبيره.

ودعا “عبد الرحيم “هيئة تحرير الشام لإجراء إصلاحات شاملة في هيكلتها القيادية وإبعاد الشخصيات الجدلية من صفوفهم مثل (أبو اليقظان المصري) صاحب فتوى الضرب بالرأس”.

وأكد أن “الجانب التركي كان ولا يزال داعماً للشعب السوري، وموقفه معنا خلال المؤتمر كان جبارا، ولا يزال مستمرّاً بدعمه لموقفنا، ووقفته ساهمت في تحصيل الكثير من المكاسب لصالح الثورة”.

وشدد الناطق العسكري باسم وفد قوى الثورة على أن “إدلب ستبقى للثوار، وهي داخلة ضِمن مناطق خفض التصعيد، ولن نسمح لأي جهة معادية سواء كانت روسيا أو إيران بدخولها، وكل جندي إيراني سيلبس القبعات الزرقاء ويحاول الدخول إلى المناطق المحررة كقوة فصل سيكون هدفاً لنا.

وأوضح أن “الضامن للثوار والفصائل العسكرية هم إخوتنا الأتراك، وهم فقط مَن سيدخلون مناطق سيطرتنا، أما القوات الإيرانية والروسية فهي متواجدة في مناطق سيطرة النظام وستبقى كذلك، ولا ثقة لنا بها، وهي مسؤولة عن إيقاف خروقات النظام، وليست مسؤولة عن مراقبة الفصائل”.