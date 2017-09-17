الائتلاف ورابطة المستقلين الكرد: لا مكان لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية

وليد غانم: كلنا شركاء

التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، ممثلين عن رابطة المستقلين الكُرد، في مقر الائتلاف في اسطنبول، لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية.

واتفق الجانبان على العمل المشترك والسعي للحفاظ على مبادئ الثورة السورية في أي حل سياسي قادم، مؤكدين على عدم القبول ببقاء بشار الأسد ونظامه لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية.

وحضر اللقاء من جانب الائتلاف كل من أعضاء الهيئة السياسية عبد الأحد اسطيفو، وأنس العبدة، وهادي البحرة وياسر الفرحان، ومن جانب الرابطة كل من رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز التمو، وأعضاء مجلس الإدارة محمد علي عيسى وإبراهيم باشا وآزاد عثمان.

وتركزت النقاشات حول آخر التطورات السياسية والميدانية، والخيارات المتاحة أمام الائتلاف الوطني والمعارضة السورية في ظل تقاسم النفوذ الدولي للأرض السورية، وكيفية الحفاظ على استقلالية القرار السياسي السوري.

ولفت وفد الرابطة إلى أن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) تسعى لإنهاء الحالة السياسية الكردية، وجر الكرد إلى معارك “ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل”، مشيراً أن هذه الممارسات جعلت حالة الكُرد ليس بأفضل من حال باقي المناطق السورية.