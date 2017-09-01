دار العدل تعتقل رئيس المجلس المحلي لمدينة (الشيخ مسكين)

إياس العمر: كلنا شركاء

اعتقلت محكمة (دار العدل) في حوران يوم أمس السبت 16 أيلول/سبتمبر تسعة أشخاص من لجنة المصالحة في مدينة (الشيخ مسكين) شمال درعا، بعد جولة مفاوضات تمت بين اللجنة من طرف ورئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية (وفيق ناصر) وعدد من الضباط الروس من جهة أخرى، ومن بين الموقفين لدى المحكمة رئيس المجلس المحلي لمدينة (الشيخ مسكين).

مصدر خاص من محكمة (دار العدل) قال لـ (كلنا شركاء) إن المحكمة أوقفت الأشخاص التسعة بتهمة التواصل مع النظام، والعمل على إتمام مصالحة بين أهالي المدينة وقوات النظام.

وأضاف المصدر أن المعتقلين هم (أبو جعفر الحمد ـ أبو عزات السعيد ـ عدنان الشحشوح ـ ياسر النابلسي ـ محمد طراد ـ جمال شباط ـ اسامة الصفدي ـ يوسف الديري ـ بشير رمضان)، وبأن المحكمة كانت قد وجهت قبل أيام بلاغات لهؤلاء الأشخاص لمراجعة مقرها بمدينة (نوى) غرب درعا، وبعد رفضهم تم اعتقالهم عن طريق القوة التنفيذية التابعة للمحكمة.

“فيصل الحمد” وهو أحد أهالي مدينة (الشيخ مسكين) قال لـ (كلنا شركاء) إن من بين الموقفين رئيس المجلس المحلي للمدينة التابع لمجلس محافظة (درعا الحرة)، وهو (ياسر النابلسي) بالإضافة لعدد من العاملين في الهيئات والمؤسسات الثورية في المدينة.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص المعتقلين كانوا ممثلين عن أبناء المدينة المقيمين بالمناطق المحررة والذين يتجاوز عددهم الـ 20 ألف نسمة، بينما هنالك وفد أخر يعمل في مناطق سيطرة النظام، ويشرف على الوفدين اللواء بقوات النظام (عبد الفغار الديري).

وأشار إلى أن اعتقال وفد المصالحة من أبناء مدينة (الشيخ مسكين) هو التحرك الأول للمحكمة، عقب المبادرات الجديدة المعلنة من قبل النظام لإتمام المصالحات بعدد من مدن وبلدات درعا.