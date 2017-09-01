قائد ميداني في (قسد) لـ (كلنا شركاء): القصف الروسي على مواقعنا لا يخدمنا ولا يخدم النظام

سامية لاوند: كلنا شركاء

أعلنت القيادة العامة لقوات سويا الديمقراطية (قسد)، أن طائرات النظام والطائرات الروسية، استهدفت السبت (16/أيلول سبتمبر) قواتها شرق نهر الفرات في دير الزور.

وهذا ما نفاه المتحدث العسكري باسم الجيش الروسي “ايغور كوناشينكوف” لوكالة فرانس برس أثناء تواجده في قاعدة حميميم الجوية في غربي سوريا، قائلا “هذا غير ممكن، لماذا نقصفهم؟”. ليؤكد الـ«بنتاجون» في المقابل بأن طائرات روسية قصفت قوات «قسد»، المدعومة من واشنطن، في دير الزور، وذلك ردا على نفي المتحدث العسكري الروسي لهذا الأمر.

وقال نائب القائد العام لجيش الثوار “احمد السلطان” المكنى بـ “ابو عراج” وأحد أبرز القادة الميدانيين ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية “قامت فجر السبت قوات النظام والقوات الروسية باستهداف أحد نقاط قوات سوريا الديمقراطية التي حررتها من تنظيم داعش الإرهابي بالطيران الحربي والمدفعية، خلفت عدة جرحى من قوات سوريا الديمقراطية، في حي الصناعة الذي تم تحريره منذ أيام من تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف “ابو عراج” في سياق متصل لـ (كلنا شركاء ) “أردنا أن نتكلم بالأمور العسكرية، هذا العمل لا يخدم إلا التنظيم الذي نحاربه نحن الطرفان، نحن نقاتل داعش والنظام يقاتل داعش فإذا لما هذا العمل!؟”، وواصل حديثه موضحا “أولاً لم يتم أي توضيح بما قامت به قوات النظام ولا القوات الرديفة الروس وغيرها، نحن بدورنا لن نسمح لأي قوى أن تتعدى على قوات سوريا الديمقراطية وأن تقف بوجهها بمحاربة تنظيم داعش”.

وفي مقابلة تلفزيونية لـ “بثينة شعبان” مستشارة بشار الأسد، قالت “إن الحكومة ستقاتل أية قوة، بما في ذلك قوات تدعمها الولايات المتحدة، من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد”، وقالت كذلك “إن قوات النظام على استعداد لقتال قوات سوريا الديمقراطية”.

وحذر “ابو عراج” في ذات الصدد من أي اعتداء آخر على مواقعهم، موضحا القول “تم رسم خطوط للنظام من قبل التحالف ومن قبل الروس يجب ألا يتعدوها، ونحن لا ننقض العهود بين أي طرف من الأطراف ولكن النظام والقوات الروسية هي من نقضت العهد والميثاق”، وأكد خلال حديثه “نحن لن نقف مكتوفي الأيدي إن تكرر مثل هكذا عمل، لأنه لا يخدم إلا أعدائنا وأعداء الإنسانية”.

وأشارت (قسد) في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، إلى أن بعض الأطراف تحاول خلق العراقيل أمام تقدم قواتها في دير الزور، وتحاول إطالة عمر “داعش”، وتُهدد بذلك أمن المنطقة وتفتح الطريق أمام صراعات جانبية هدفها إجهاض القتال ضد “داعش” وخلق “الفتن”. في إشارة إلى قوات النظام وميليشياته.

القائد الميداني “ابو عراج” أردف القول في معرض حديثه لـ (كلنا شركاء) “قواتنا مستمرة بعملها، وهكذا عمل لن يؤثر على قواتنا وعلى عملنا، ها هي الرقة تجهز نفسها لتلبس ثوب الزفاف ثوب النصر ثوب التحرير ثوب قوس قزح، وهاهم رفاق السلاح في المجلس العسكري بدير الزور يفصلون ثوب الزفاف أسوة بأختها الرقة، ويخوضون معارك شرسة في شرق الفرات، عروسة الفرات ستتزين بأجمل الحلى وتجهز نفسها للزفاف للتحرير وترفع رايات النصر بأكبر ساحاتها”.

وطالب القائد العسكري في قوات “قسد” توضيحا لهذا القصف “وأخيرا نطلب التوضيح من القيادة الروسية لما هذا العمل. ثانيا لن نسمح مثل هكذا اعتداء وإن حصل سنرد الصاع صاعين حتى تعم الديمقراطية بكل شبر في سوريا”.

ويرى محللون عسكريون ومراقبون بأن استهداف روسيا حليفة النظام لقوات سوريا الديمقراطية حليفة الولايات المتحدة الأمريكية قد يسبب توترا بين قوتين عالميتين قد تؤدي إلى إطالة الثورة السورية أكثر مما ينبغي.

وحول الخسائر الروحية والمادية التي أسفر عنها القصف على موقع “قسد” أشار “ابو عراج” لـ (كلنا شركاء) أن “عدد الجرحى بلغ ستة عناصر فقط، وهناك خسائر مادية كانت في سيارة بيك اب التي تواجدت على النقطة أثناء القصف”، قائلا “مهما كانت حجم الخسائر المادية لا نعتبرها خسائر سوى الأرواح والباقي يتم تعويضه”.

وتتقدَّم قوات “قسد” من الجهة الشرقية لنهر الفرات، منذ بدء انطلاق حملة “عاصفة الجزيرة” في محافظة دير الزور، قبل أسبوع، وفي ذات الوقت تتقدم قوات النظام بدعم جوي روسي وميليشيات مدعومة من إيران في دير الزور من جهة الغرب.