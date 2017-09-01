هنادي زحلوط: رسمياً.. المرأة السورية بلا تمثيل رسمي على الأرض السورية

هنادي زحلوط: كلنا شركاء

تزامناً مع قرار حل الاتحاد النسائي في سوريا الصادر بتاريخ 23 نيسان 2017

ومع الحديث في الشارع السوري عن وجود بديل مرتقب يمثل المرأة السورية بشكل رسمي بعد حل المنظمة الوحيدة المستقلة التي كانت تعنى بشريحة مهمة وبعيدة عن الأضواء من النساء، وخاصة ً أن الاتحاد النسائي كان يمثل النساء المهمشات ضمن المنازل وكان يؤمن لهن فرص عمل منزلية من حياكة ومهند يدوية، ويقيم دورات متتالية لمحو الأمية وتعليم الصناعات المنزلية، ومؤخراً بدأ بتعليم النساء كيفية استخدام الانترنت واستخدام الشبكة والحفاظ على الأطفال من مخاطرها.

وفي هذه الظروف يخرج التعديل الوزاري الطفيف دون أن يحوي في طياته وزارة أو أي تمثيل رسمي يخص المرأة، ويتزامن كذلك مع استبعاد رئيسة مجلس الشعب “هدية عباس” بشكل غير تشريعي، حيث لم يعجب المجلس الذكوري أن تديره امرأة فقرروا استبعادها بحجة أنها “تصادر الرأي وتقوم بكثير من التصرفات الغير ديمقراطية“!

وفي ظل هذا التحجيم وإلغاء أي دور قيادي للمرأة في المناصب السورية

تطل بصمت لكن بثقل “القبيسيات” صاحبات التنانير الكحلية والحجابات البيضاء والملونة بتنظيم معترف به، لكن غير معلن، يمارسن دوراً كبيراً على الأرض، تارةً بالتقرب من القيادات العليا عموماً والأسد خصوصاً، وتارة أخرى بشكل غير معلن بالزواج من التجار الذين يمسكون زمام السوق في البلد، أو بالزواج من أصحاب القرار السياسي، مع اتباع سياسة محاولة استجرار كل النساء التي تنتمي لعائلات ثرية ومرموقة ولها وزن ما في البلد.

فهن لا يسمحن بقبول نساء فقيرات أو ذوات منبت طبقي متواضع في التنظيم وفي حال السماح لهن يكن محجمات بتبعية وإذعان للتنظيم دون أن يكون لهن أي رأي أو قرار.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، ولعل العديد سيذكر أن القبيسيات حركة معروفة وغير سرية وهدفها ديني ولا تستحق الوقوف عندها، لكن أمام المشروع الذي تنادي به الجماعة النسائية القيسية، هل يعقل أنها ستمثل النساء السوريات في المستقبل في ظل عدم وجود تمثيل رسمي وواضح لهن في الدولة؟

وإذا كانت القبيسيات قد تمثلن جزءاً من السوريات، من يمثل الجزء الآخر اللواتي تختلف أفكارهن وطموحاتهن عن غيره؟

أمام المد الديني الذي يطال بكافة أطيافه سوريا مع مباركة غير معلنة من السلطة السورية أهمها اللقاءات المتكررة مع رأس السلطة في سوريا، هل نحن أمام ديمغرافيا وإعادة تشكيل جديدة للنساء؟

أم أن الاستقرار الجديد والمريب لابد وأن يتناغم مع تنازلات للحركات الأصولية من باب تقديم فروض الطاعة والولاء، إحدى بوادرها بداية الاعتراف بالقبيسيات كحركة منظمة في المجتمع السوري.