د. عبدالعزيز ديوب: سوريا جرح ينزف

د. عبدالعزيز ديوب: كلنا شركاء

أوجه اليوم وبعد مضي مايقارب الثلاثة سنوات على قيام الثورة السورية اتهاما صريحا للعالم كله حكومات وشعوب بتهمة الاعتداء على سوريا ومحاولة قتلها غدرا بطعنها بسهم مسموم بالحقد والكراهية مما ألحق بها جراحا بليغة قد لاتندمل على مر السنين وبذلك فان هذا الفعل يعتبر جريمة مكتملة الأركان شكلا ومضمونا لايجوز اقترافها وخاصة على الشعب السوري من خلال المصوغات التالية :

– سوريا ليست كأي وطن آخر بدليل تاريخها الحضاري العريق , بداية من إرثها العظيم في تعليمها العالم حروف الأبجدية كأساس في بناء صروح الحضارات البشرية .

– سوريا أول من ابتكر الموسيقا وتشهد على ذلك حضارة أفاميا , وبالتالي فقد قدمت للعالم غذاء الروح الذي ساهم في نقله الى عالم الرقي والتسامي .

– سوريا الامتداد الحضاري للكنعانيين والكلدان والآشوريين .

– سوريا احتلت مكانة متميزة في الامبراطورية الرومانية كثلة غذائها بالأقماح وثمار الفاكهة من خلال الميزة النسبية الزراعية التي تتمتع بها .

– سوريا مهد الديانات السماوية ودرة تألقها .

– سوريا ملتقى وناقلة الحضارات من الشرق الى الغرب ويشهد على ذلك الدور الرائد للفينيقيين .

– سوريا كأول موطن آهل بالسكان بعاصمتيها دمشق وحلب .

– سوريا مقبرة الغزاة الذين مروا بها ولم يعودوا اليها .

– سوريا الملاذ الآمن لكل من لجأ اليها طلبا للأمان والطمأنينة عربا من مصر وفلسطين والجزائر والمفرب والعراق وغيرها وشركس وأرمن , والجميع فيها كأهلها وليسوا غرباء فيها .

بعودة سريعة للتاريخ وتحديدا خلال الاحتلال العثماني فقد شهدت سوريا حركة ثقافية تحررية ساهمت فيها نخبة من أدبائها ومنهم عبدالرحمن الكواكبي وقد كان لها أثرا هاما في نهضة الأتراك وانتقالهم الى العصر الحديث , كما أن الشعب السوري ناهض الاحتلال الفرنسي لربع قرن حيث تألق كفاحه من خلال ثوار أشاوس في الغوطتين والسويداء وجبل الزاوية وسياسيين وطنيين فاوضوا في الامم المتحدة وأسسوا لدولة برلمانية منذ العام 1936 وبوجود الانتداب الفرنسي وصولا الى الاستقلال في العام 1946 حيث ظهرت نواة دولة ديمقراطية تعددية ضاهت دولا ذات ارث تاريخي في الديمقراطية ومنها فرنسا , لكن وجود دولة كسوريا الى جانب دويلة اسرائيل التي فرضت في العام 1948 ضمن مخطط استعماري بعيد المدى كان بمثابة عثرة أمام تقدمها وبالتالي تضخمها خاصة أنها طرحت نفسها للرأي العام الأوربي والامريكي كدولة ديمقراطية وحيدة وسط جموع غفيرة من العرب ” الرعاع ” , لذلك توجب ايقاف هذا النمو الديمقراطي في سوريا وانتزاعه قبل ترسخه بقيام بعض قادة الجيش بانقلابات عسكرية عديدة أدت الى ضمور الديمقراطية السورية الوليدة , كما ساهم بذلك اندماجها بوحدة مع مصر الناصرية ذات النزعة الدكتاتورية الى أن جاءت الضربة القاضية متمثلة بانقلاب الثامن من آذار لعام 1963 والدعامة المرعبة بمسمي الحركة التصحيحية الاسدية لتنتقل بها سوريا الى مرحلة العبودية حيث تلاشت الدولة فعليا وتكرست فيها السلطة المطلقة لحكم العائلة بواجهات متنوعة كحزب البعث والجبهة التقدمية مع استمرار واجهات مساعدة أخرى كالمنظمات النقابية والشعبية وسيطرة مطلقة على الجيش والقوى الأمنية واخضاعها لهيمنة السلطة العائلية من خلال افسادها الممنهج .

عانى الشعب السوري كثيرا من قمع العصابة الحاكمة ونهبها لثرواته من نفط وغاز وماس , كما أنه صبر عليها مخافة من شرورها التي شاهد منها الكثير خلال قمعها لشبه انتفاضة قامت في مدينة حماة راح ضحيتها أكثر من 40 ألف مواطن من مختلف الشرائح المجتمعية كان بينهم أطفال ذبحوا ونساء اغتصبت وشباب قتلت ورجال فقدت واستطاع العديد من الأهالي الفرار الى شتى الأوطان , ورغم المعاناة والآلام المريرة فقد تواءم السوريين مع جراحاتهم وتنحوا جانبا عن الكثير من فخارهم وحقوقهم حرصا على أطفالهم فحماة وغيرها من البلدات التي شهدت الفتك في مطلع الثمانينات كانت درسا قاسيا أرادو تجنبه , لكن بزوغ فجر الربيع العربي في تونس ومصر جاء مشجعا لهم حيث وصل بداية الى مشاعر الأطفال الذين شاهدوا آباؤهم يذلون خاضعين لظلم الأجهزة الأمنية على مختلف أشكالها المتعددة وما كان منهم الا أن عبروا بأصابعهم الصغيرة وبكلمات بريئة خطوها على جدران مدرستهم في درعا , لكن الجواب جاء مريعا باقتلاع أظافرهم وقتل من تظاهر من أجلهم وتدمير البيوت على ساكنيها بمدافع الدبابات , واتضح منذ اليوم الأول بأن هذه العصابة مختلفة كثيرا عن تلك الأنظمة في دول الربيع العربي , لكن الثورة اندلعت كالنار في الهشيم ولم يعد مجالا لاخمادها بالعودة الى ماقبلها .

انطلق السوريون بمظاهرات أدهشت العالم بمدى رقيها فقد كانت أقرب ماتكون الى أعراس شعبية ثورية حيث تخللتها رقصات فولكلورية عبرت عن تراث كل بلدة سورية اضافة الى أهازيج وزغاريد حاكت الطاغية وزبانيته لايصال أفكار المتظاهرين بالحاجة للتغيير والاصلاح مع الالحاح على نيل الحرية , لكن نظام الطاغية جابههم بالقتل مستخدما شبيحتة من مجرمين محترفين أطلقهم من السجون بموجب مرسوم عفو رئاسي ولم يكتفي بذلك فقد وجه الاتهامات لهم بالعمالة والخيانة لقاء حفنة من المال يتقاضاها كل متظاهر , واستمر هذا المسلسل الاجرامي العبثي أكثر من 6 أشهر مع استمرار المتظاهرين الأحرار بأعراسهم المضرجة بالدماء دون جدوى فقد كانت حصيلة الشهداء بارتفاع ولا قتلى لدى عناصر النظام وشبيحته باستثناء من قامت الاجهزة الأمنية باغتيالهم بهدف اثارة النعرات الطائفية .

كانت خطة النظام الأمنية تقتضي باخماد الثورة على غرار السيناريو الذي اتبع في حماة خلال الثمانينات وقد اعتبر ناجحا ومحققا لاهدافه غافلا عن الاختلافات الجوهرية في الزمان والمكان لكنه وخلال تلك الفترة افتقد لعنصر التسليح ,ذلك الذي راهن عليه واعتبره مبررا لسحق ” المتمردين ” في حماة , لذلك دأبت الأجهزة الأمنية منذ اليوم الأول على تسليط الضوء حول السلاح والمال حيث قام التلفزيون السوري بعرضها من مسجد العمري بدرعا , كما قامت الاجهزة الامنية في حمص بادخال السلاح الى الأحياء المتظاهرة واهمالها بهدف استدراج قاطنيها لاقتنائها وبالتالي حملها واستخدامها , لكن ذلك لم ينطلي على الاهالي الذين كانوا يعيدون الاسلحة المرمية أمام منازلهم ليلا الى أقرب مخفر للشرطة عند بزوغ الصباح .

مع تزايد القمع والقتل وانشقاق بعض الجنود والضباط عن جيش النظام القاتل رفضا منهم التوغل في قتل شعبهم , ومع تخاذل المجتمع المحلي والعربي والاقليمي عن مناصرة الشعب السوري الثائر على الظلم والمطالب بالحرية فقد كان لابديل عن الانتقال الى الكفاح المسلح كنتيجة طبيعية لتلك العوامل ومنها القتل والفتك واغتصاب النساء وذبح الأطفال واعتقال الشباب والشابات في جامعاتهم ومنازلهم والاعتداء على الامهات والآباء واذلالهم أمام أبنائهم ونهب وتدمير ممتلاكاتهم وحرق مزروعاتهم وقتل ماشيتهم وحرق غاباتهم , كل هذا وذاك قد أدى الى حمل السلاح من قبل العديد من الشباب المحبط بعد أن دب اليأس في نفوسهم من جدوى التظاهر على الرغم من استمرار الآخرين بمظاهراتهم اضافة الى انتقال البعض الآخر للنشاط الاعلامي والاغاثي .

في زحمة من التخاذل الدولي شرقه وغربه وتزايد القمع والبطش الطاغوتي وتخلي النظام عن المنافذ الحدودية عن سابق عمد, وجدت بعض المنظمات المتطرفة ضالتها في سوريا كمنطقة خصبة لنمو أفكارها وتصفية حساباتها اضافة الى طفو الشوائب المجتمعية من لصوص وقطاع طرق على السطح ,وتلك العناصر المشبوهة التي زج بها النظام وقد ألبسها أفغانيا وأطلق لها اللحى, دخلت الثورة السورية في أنفاق لم تكن ذات يوم تود الدخول اليها كونها تحقق فوائد جمة للنظام في اطالة أمده على الأقل وتؤدي الى خلط في الأوراق بحيث تتجه البوصلة باتجاهات بعيدة عن أهداف الثورة وأصالتها وهذا ماكان يهدف اليه نظام الطاغية خاصة أن حلفائه لم يخذلوه أبدا فقد استمر تدفق السلاح الروسي الايراني بلا انقطاع وكذلك المال والمقاتلين المرتزقة منهم والمؤدلجين دينيا كشيعة العراق ولبنان وروسيا واوكرانيا ,وطيارين من كوريا الشمالية ومصر والجزائر .

انني وبعد هذا العرض الموجز لمشاهد الثورة السورية وتتداعياتها على الأرض لتشمل المنطقة وخاصة دول الجوار بنيرانها المشتعلة لا أجد مبررا واحدا لأي انسان على وجه الأرض بقي ساكتا تجاه مايجري في سوريا والساكت عن الحق شيطان أخرس ,كان مسؤولا حكوميا أو مواطنا عاديا لأنه بذلك يعتبر مشاركا بشكل أو بآخر في قتل السوريين واغتصاب نسائهم وذبح أطفالهم وتشريد من تبقى منهم حيا , وكيف أصبحوا اليوم أرقاما من الضحايا تفرد بذكرها أجهزة الأعلام وتتسابق صحفا في نشرها, وقد باتت أرقام الموتى والجرحى في مقدمة الاخبار, وهنا أسأل كافة المتهمين هل أصبح السوري حفيد من علمكم الأبجدية ونقل وترجم لكم علوم المعرفة في الطب والفلك وغيرها رقما ؟ وهل أصبح مشردا ومتسولا أمام شطآنكم يموت غرقا وفي مطاراتكم ذليلا تعيدونه أدراجه من حيث أتى هاربا من الموت الى الموت وعلى بوابات حدودكم البرية يتلوى جوعا وعطشا ويموت من شدة البرد والمرض وفي مخيمات سوداء كوجوهكم تكتظ بها أجسادهم الطاهرة وفي ساحاتكم المغلقة تباع وتشرى صبايا سوريات بعمر الورد وكأنها عودة الى أسواق البغي والنخاسة في ظل القرية العالمية التي تتشدقون بها, وسؤال آخر للمتهمين , هل أصبح السوري طاعونا ووباءا تصدون أبوابكم بوجهه خوفا من انتقال العدوى الى قصوركم وملاهيكم , وهل تناسيتم أن السوريين يدافعون عن حريتكم في وجوه طواغيتكم من روسيا الى الصين فإيران وصولا الى كوبا وفنزويلا وعبورا بزمبابوي حليفة النظام في الأمم المتحدة ؟

وهل غفوتم ياعرب عن دفاع السوريين عن عروبتكم المهددة بتوغل الفارسية الى عقور دياركم , حتى أنتم يامسلمي الفيلم الذي عرض النبي بما لايليق وقد أقمتم الدنيا ولم تقعدوها غضبا وحرقا لسفارات وقتل لأفراد وبينتم للعالم كم أنتم غوغاء وعندما شاهدتم المآذن تقصف والمساجد تنتهك أعميتم عيونكم وصممتم آذانكم , وأنتم مدعيي المسيحية والمحبة والسلام تنافخ الكثيرين من مطارنتكم محرضين على وأد الثورة في سوريا وحمل السلاح لقتالها كونها ارهاب والدفاع عن نظام الطاغية بصفته حامي حمى الأقليات وقد تناسيتم آلاف السنين من الوئام والأمان بين ظهراني مسلميكم , وكنائسكم دنست بأقدام جيش الطاغية وشبيحته حيث تنصب عل أسطحها مدافعه وفوهات دباباته .

جميعكم متهم ويتعذر عليكم اثبات براءتكم بعد أن قضى 200 ألف شهيد سوري و400 ألف جريح و200 ألف أسير يذوقون شتى أشكال العذاب و7ملايين مهجر يموتون مذلة وهوانا وملايين السوريين في حمص والغوطتين من أطفال ونساء وشيوخ عجز يموتون جوعا وقد أفتي لهم أكل القطط والكلاب , ولم يدخر سلاح الا واستخدمه الطاغية من طائرات ومدافع ودبابات وبراميل متفجرة وقنابل الفوسفورية وعنقودية والنابالم وكذلك الأسلحة الكمياوية ومازلتم تماطلون وتتحدثون حول نزاعات مذهبية وخلافات سياسية بين طرفين متقاتلين على السلطة وتتجاهلون شعبا يسعى لحياة حرة كريمة كبشر وليس كعبيد لأحد .

أنا المدعي والقاضي هو التاريخ الذي سيحكم عليكم بالخزي والعار على ما اقترفت أياديكم ,كان بدعمكم ماديا أو معنويا وأيضا بصمتكم ,وقد يحكم التاريخ ببراءة البعض منكم أفرادا ساهموا إما بكلمة حق تقال أو بتبرع بالمال , ومؤسسات ساهمت بغوث مستحق سوري ,ودول كحكومات كانت لها وقفة نبيلة كتركيا “أردوغان” وقطر وربما يرى القاضي مالا أراه بصفتي ثائرا على فساد القضاء ومن دعاة استقلاليته نزيها وبعيدا عن التسييس وتسلط الامن والعسكر .