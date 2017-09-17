مشيخة العقل في السويداء تطالب الأهالي بإحالة قضايا الخطف لسلطات النظام

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

أصدر شيخي العقل في السويداء “يوسف جربوع” و”حمود الحناوي”، أمس السبت، بياناً حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في السويداء وازدياد حالات الخطف، والتي كان آخرها اختطاف فتاةٍ قاصر على يد مجموعة مرتبطة بأجهزة النظام.

وقال الشيخان في بيانهما إن “مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز تدين كل جرائم الخطف والتعدي على حرمات الناس وكرامتهم وتعتبر مشيخة العقل كل من يقوم بها أو يشترك فيها او يسهل عمل مرتكبيها تعتبره خارجا عن القيم الدينية التوحيدية وعن الاخلاق والشيم المعروفية وعن قيم وعادات المجتمع النبيلة الكريمة.”

وطالب البيان أن تطال مرتكبي جرائم الخطف أشد العقوبات القانونية والاجتماعية، لذلك “تهيب مشيخة العقل بكل الشخصيات الشريفة والمحترمة وذات التأثير في عائلاتها وبكل الأسر والفعاليات الاجتماعية أن تعمل على التبرؤ من كل من له يد بهذه الأعمال من قريب أو بعيد ومقاطعته اجتماعيا وعلى كل المستويات”.

وتوجه مشايخ العقل إلى أبناء الطائفة بإحالة المشاكل المشابهة إلى حكومة النظام، وقال البيان بهذا الخصوص “تهيب مشيخة العقل بسلطة القضاء عموما وبالنيابة العامة على وجه الخصوص والجهات المختصة أن تضع يدها على كل هذا الجرائم حين حصولها والتعامل معها على انها قضايا تهم الرأي العام وجرائم تهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والاستناد على كل القوانين والتشريعات التي تمكنهم من فرض أقصى العقوبات المشددة على مرتكبي هذه الجرائم وما يماثلها وذلك كي لا يطمع ويستهتر المجرم ولا يحبط المتضرر ويفقد الثقة بمؤسسات الدولة وقدرة القضاء على تحصيل حقه”.