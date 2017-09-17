نجاة قائدين ثوريين من محاولة اغتيال في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نجا اثنين من قادة كتائب الثوار يوم أمسٍ السبت (16 أيلول/سبتمبر) من محاولة اغتيال في الأحياء المحررة من درعا البلد، بواسطة عبوة ناسفة انفجرت بسيارتهما.

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة (إبراهيم محاميد) القائد العسكري لفرقة (أسود السنة) بالمقربة من مقربة (الشهداء) في أحياء درعا البلد المحررة.

وأضاف أن عملية التفجير أدت لإصابة محاميد بجروح متوسطو، كما أصيب (رداد أبو نبوت) وهو أحد القادة العسكريين لفرقة (18 آذار).

وكان المحاميد تعرض لمحاولة اغتيال قبل نحو أسبوع بذات الطريقة في حي (طريق السد) في درعا البلد، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارته داخل أحد مقار غرفة عمليات (البنيان المرصوص)، لتكون محاولة اغتياله أمس هي الرابعة من نوعها خلال العام الجاري.

على صعيد آخر واصلت قوات النظام خرقها لاتفاق هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، بحسب الناشط محمد الحريري الذي قال لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام استهدفت اليوم بلدات (علما والصورة) بالمدفعية الثقيلة من مواقعها بمدينة (خربة غزالة).

وأضاف أن قوات النظام استهدفت أحياء درعا البلد المحررة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة من مواقعها بحي (سجنة)، كما استهدفت قوات النظام المتمركزة على الطريق الدولي دمشق ـ درعا بالمدفعية الثقيلة مدينة (داعل) غرب درعا.