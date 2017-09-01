وفدٌ من (العليا للمفاوضات) يتوجه إلى نيويورك للقاء قادة عدة دول

وليد غانم: كلنا شركاء

توجَّه يوم أمس السبت، وفدٌ من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة منسقها العام رياض حجاب إلى نيويورك الأمريكية ، حيث من المقرر أن يلتقي عدداً من الرؤساء ووزراء الخارجية في الدول الشقية والصديقة، إلى جانب المشاركة في عدد من الاجتماعات متعددة الأطراف، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامَّة للأمم المتحدة.

ويهدف الوفد من زيارته إلى إيصال مطالب الشعب السوري والتأكيد على ثوابت الثورة، وتسليط الضوء على معاناة السوريين في أحد أبرز المنابر العالمية التي تأسست لتحقيق السلام وإنصاف الشعوب في العالم.

ويعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة منتدى دولي متعدد الأطراف تجري فيه مناقشة جميع القضايا الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات والمداولات في المنظمة الدولية، وتتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم ١٩٣ دولة.

ونظراً لتداخل الأجندات الدولية وارتباط الانتهاكات الواقعة على الشعب السوري بمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فإن الاجتماعات المزمعة تمثل أهمية كبيرة لتذكير المجتمع الدولي بضرورة احترام هذه القرارات وضمان عدم إفلات منتهكيها من المحاسبة والعقاب.