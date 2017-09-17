حوارٌ وديٌّ بين ميركل وشاب سوريّ على الهواء

كلنا شركاء: رصد

فاجأ لاجئ سوري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائلا لها إنه يحبها، خلال بثٍّ مباشر على القناة الألمانية الثانية، ضمن حملة الأخيرة الانتخابية.

ويظهر في شريط مصور شاب سوري بين جمع من المواطنين الألمان في استديو التصوير، متحدثا إلى ميركل لنحو أربع دقائق.

وردت ميركل على عبارة “أنا أحبك” التي أطلقها الشاب السوري أحمد الحريري، متسائلة عما إذا كانت زوجته ستتفهم ذلك أم لا، علما أن الشاب قال إن والديه يفضلون ميركل، وزوجته تتابع اللقاء.

وفي الحوار، يتحدث الحريري إلى ميركل عن قصته، ومعاناته؛ لفشله لغاية الآن في استقدام زوجته، علما بأنه يعمل معالجا فيزيائيا.

بدورها، تحدثت ميركل عن دور الحكومة الألمانية في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين، وأشارت إلى أن محاولة لم شمل جميع اللاجئين تحتاج إلى وقت، وإلى موافقات رسمية.