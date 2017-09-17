قوات النظام تحاصر (داعش) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

بعد أقلّ من أسبوعين من كونه يحاصر قوات النظام في دير الزور، انقلبت (الآية) في دير الزور، وتمكنت الأخيرة اليوم من السيطرة على مواقع جديدة مكنتها من حصار تنظيم “داعش” في دير الزور.

وأعلنت قوات النظام اليوم سيطرتها على قرية الجفرة الاستراتيجية قرب مطار دير الزور العسكري والتي تشكل البوابة الشرقية لدير الزور، ما جعل الأحياء التي يسيطر عليها “داعش” محاصرة من ثلاث جهات من قبل قوات النظام بينما ساهم نهر الفرات في هذا الحصار من الجهة الأخير.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية اليوم إن العمليات العسكرية أسفرت عن “تأمين محيط مطار دير الزور بشكل كامل والقضاء على العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم”.

وكانت قوات النظام سيطرت بالأمس على قريتي المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة قرب مطار دير الزور.