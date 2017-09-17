قصفٌ على جوبر وكفربطنا والاقتتال الداخلي يندلع مجدداً

محمد كساح: كلنا شركاء

انهالت القذائف المدفعية والصاروخية على محور جوبر – عين ترما الملاصق لدمشق في حين اندلعت المواجهات بين فصيلين بالغوطة الشرقية وسط الحديث عن إصابات في صفوف المدنيين .

وتحدث “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) عن استهداف محور جوبر- عين ترما بعدة صواريخ أرض – أرض نوع (فيل) دون ورود أنباء عن إصابات.

بينما استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أطراف مدينة كفربطنا التي تشهد اليوم مواجهات داخلية بين فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام وفقا لمراسلنا.

في الأثناء توفي الشاب “رياض حسن” متأثرا بجراح سابقة أثناء مساعدته المصابين في بلدة مديرا.

الاشتباكات الحالية بين الفيلق والهيئة أدت إلى إصابة رجل وامرأة برصاص طائش وسط مدينة كفربطنا وفقا لمركز الغوطة الإعلامي الذي يمتلك مراسلين داخل المنطقة.

* إجلاء

في سياقٍ آخر، أجلى الهلال الأحمر السوري يوم أمس السبت حالة طبية لطفل من مدينة حرستا وفقا لما نشره الهلال الأحمر على معرفاته على مواقع التواصل.

وأشار الهلال إلى إخلاء حالة طبية لطفل من مدينة حرستا يوم أمس السبت من معبر مشفى الشرطة على أطراف مدينة حرستا إلى مشافي دمشق.

بدوره تحدث مركز الغوطة الإعلامي عن مئات الحالات الطبية جلهم أطفال ونساء بحاجة إلى إجلاء فوري للعلاج خارج الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في الغوطة يعاني من قلة و ندرة الأدوية اللازمة للعلاج وضعف الإمكانيات بسبب الحصار.