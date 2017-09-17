5 قتلى حصيلة ضحايا الاقتتال الداخلي في كفربطنا بالغوطة الشرقية

عبادة الشامي: كلنا شركاء

تسببت المعارك الداخلية التي احتدمت ظهر اليوم الأحد في الغوطة الشرقية بمقتل 5 أشخاص وفقا لمراسلنا في المنطقة.

واحتدم القتال قبل ساعات بين فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية ما أدى لمقتل وإصابة العديد من المدنيين والمقاتلين.

وأكد “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في الغوطة الشرقية مقتل أحد المدنيين وإصابة ثلاثة آخرين جراء القتال الذي لايزال مستمرا حتى اللحظة. كما سقط 4 قتلى من الطرفين المتنازعين وفقا لمراسلنا.

شبكة “مراسل سوري” المعارضة قالت إن سبب الخلاف هو نية تحرير الشام السيطرة على بيوت في كفربطنا لتحويلها لمقرات عسكرية ولكن المدنيين لم يقبلوا بذلك وهاجموا الهيئة، أما الفيلق فقام بمؤازرة المدنيين ضد الهيئة وأدت الاشتباكات ليل أمس إلى إصابتين بين المدنيين.

وتابعت الشبكة أن الفيلق تمكن من التوصل لاتفاق مع الهيئة لمغادرة البلدة صباح اليوم لكن الأخيرة رفضت الخروج ونشرت قناصين شرعت باستهداف منازل في البلدة بشكل عشوائي.