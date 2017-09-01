جريمة قتلٍ بداعي (الشرف) في مدينة السلمية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

عُثر أهالي مدينة السلمية شرق حماة، صباح اليوم الأحد، على جثة شاب من أبناء السلمية مقتولاً في شقته في الحي الغربي.

وقالت مصادر موالية للنظام أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ جريمة القتل هي “جريمة شرف” نفذها والد فتاة وجدها برفقة الشاب القتيل في بيته.

وذكر مصدر أمني في المدينة أن الجثة كانت مصابة بطلق ناري وبعدة طعنات سكين في أماكن مختلفة من الجسم في البطن والصدر والخاصرة.

وأوضح المصدر أنّ التحقيقات لا تزال جارية للعثور على والد الشابة المتهم الرئيس بجريمة القتل، إلا انه ما زال متوارياً عن الأنظار.

وكانت المدينة شهدت قبل شهرين جريمة قتل ارتكبها شاب مخمورٌ، حين أقدن على قتل زوجته وإصابة ابن أخيه برصاص بندقيته الذي طال أحد المارة قرب بيته وأرداه قتيلاً.