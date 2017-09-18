إهانة لمأساة إنسانية.. مقرر دراسي يستخدم أزمة اللاجئين من بلادهم كمسألة رياضية

كلنا شركاء: هاف بوست عربي

“هذا مستحيل”، هذه دناءة”، “شيء لا يصدق حقاً”.. كانت هذه بعض ردود الأفعال التي أثارتها الصورة التي نُشرت على فيسبوك يوم الجمعة 15 سبتمبر/أيلول من قبل أحد رواد الإنترنت. وهي صورة من مقرر دراسي فرنسي لمادة الرياضيات لدار ناثان للنشر، التي طرحت فيها مشكلة مصير المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط كمسألة رياضية.

تبدأ المسألة الرياضية التي نجدها في الصفحة رقم 34 من كتاب مادة الرياضيات المخصص للمرحلة الثانوية بما يلي، “يصل مهاجرون فارون من الحرب إلى جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. وصل في الأسبوع الأول 100 مهاجر. ثم يزداد العدد كل أسبوع بـ10%. بكم تتضاعف كمية ما بعد أن تزداد ب 10%”.

وتنتهي المسألة بالسؤال التالي، “استنتج العدد الإجمالي للمهاجرين، الذين سيصلون إلى الجزيرة خلال ثمانية أسابيع”. بحسب النسخة المغاربية لـ هاف بوست.

أثارت هذه المسألة الرياضية بمجرد نشر الصورة ردود أفعال كثيرة. كما تمت مشاركة المقال الذي نشر في النسخة الفرنسية لـهاف بوست أكثر من 400 مرة بعد أقل من ثلاث ساعات من نشره.

Visiblement informée, la maison d'édition Nathan indique qu'elle communiquera vers 17 heures. https://t.co/YEFbnum7yy — Anaïs Condomines (@AnaisCondomines) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وينتمي المقرر لسلسلة “Collection Hyperbole”، نسخة 2017، تحت إشراف جويل مارافال. ولم تقدم دار النشر ناثان، أي إجابات على الفور بعد أن حاولت النسخة الفرنسية لهاف بوست التواصل معها. وأعلنت أنها ستتواصل مع القناة الإخبارية الفرنسية LCI لاحقاً.