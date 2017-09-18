الاستثمارات السورية في تركيا تشكل 14 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية

كلنا شركاء: ترك برس

ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية، أن الاستثمارات السورية في تركيا تشكل 14 في المئة من الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ عام 2011 لجأ ما يقارب 3 ملايين مواطن سوري إلى تركيا، هربا من الحرب في بلادهم، فبدأ السوريون في تركيا بالعمل في المجال الاقتصادي، وازدادت استثماراتهم خلال 6 سنوات ليصل عدد الشركات السورية إلى 6 آلاف و322 شركة في تركيا.

وأضافت أن متوسط استثمار الشركات التركية التي تم تأسيسها مع الشركاء السوريين في تركيا بلغ قرابة 200 ألف ليرة تركية، في حين أن المساهمة السنوية للسوريين في الاقتصاد التركي وصلت إلى مليار و260 مليون ليرة تركية تعادل 371 مليون دولار.

وتابعت الصحيفة، أن مساهمة السوريين لا تقتصر فقط على النشاط في سوق العمل فحسب، بل أيضاً في الاستثمار بالسوق التركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركات السورية تساهم في توفير فرص العمل للسوريين لمواصلة حياتهم في تركيا، وتقلل من البطالة وبالتالي تعطي زيادة إيجابية في الاقتصاد التركي.