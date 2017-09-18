بالصور… قيمة العملة السورية بعيون الموالين

إياس العمر: كلنا شركاء

تناقلت صفحاتٌ ومواقع موالية للنظام، مجموعةً من الصور لفئات العملة السورية، مع ذكر القيمة الشرائية لكل فئةٍ من الفئات بشكلٍ هزلي ولكن تحت “سقف الوطن”، فلم يتم إدخال الفئة الجديدة من العملة السورية وهي فئة 2000 ليرة، كونها تحمل صورة (بشار الأسد).

صفحة (أخبار مصياف) الموالية والمقربة من الأجهزة الأمنية في الساحل السوري، تناقلت الصور تحت عنوان “المضحك المبكي”، فقيمة فئة الـ 1000 ليرة سورية (وقية لحم)، وقيمة فئة الـ 500 ليرة سورية (علبة طون)، بينما قيمة فئة الـ 200 ليرة سورية (كيلو بندورة)، وقيمة فئة الـ 100 ليرة سورية (كيس شبس)، وقيمة فئة الـ 50 ليرة سورية (آجار سرفيس داخلي)، بينما لم تصل فئة الـ 25 ليرة سورية (حط فوقها 15 وجيب بسكويتة)، وقيمة فئة الـ 10 ليرات سورية (مصاصة)، ولم تعد لفئة الـ 5 ليرات سورية أي قيمة (إنسى ولا تسأل).

وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية منذ العام 2011 عشرة أضعاف، فبعد أن كان متوسط سعر الصرف لكل دولار 50 ليرة سورية في مطلع العام 2011، ثبت سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري عند حدود الـ 500 ليرة سورية، بينما ارتفعت أسعار السلع بين 15 و30 ضعفاً منذ العام 2011.