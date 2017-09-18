بعد قبوله حضور مهرجانٍ بريطاني… المملكة ترفض منح فنانٍ سوريٍ تأشيرة دخول

سامية لاوند: كلنا شركاء

في دعوةٍ رسميةٍ من مهرجان “جامبر ميوزك” التابع لجامعة أكسفورد في المملكة البريطانية للفنان السوري الأرمني “ابراهيم كيفو” ابن مدينة الحسكة، وبعد قبوله الحضور والمشاركة، رفضت المملكة منحه تأشيرة الدخول للمشاركة في المهرجان الموسيقي على أراضيها.

وجاء رفض السلطات البريطانية منح الموسيقي السوري “إبراهيم كيفو” تأشيرة الدخول وسط غموض تام، مما أثار استهجاناً في بريطانيا، دفع المئات إلى التوقيع على عريضة ناشدوا فيها السلطات المعنية بمنح “كيفو” تأشيرة لحضور المهرجان، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، السبت الفائت 16 أيلول/سبتمبر.

“ابراهيم كيفو” قال مستغرباً: “أنا شخصياً لا أعرف تماماً سبب رفض دخولي للمملكة، ولكنهم ردوا على الجهة التي دعتني للمهرجان بأنني لا أملك القدرات الفنية”.

وأضاف “كيفو” في تصريح لـ (كلنا شركاء): “يعني أسباب غير مقنعة كلياً، والسوشيل ميديا جن جنونه بالعالم. حتى قبل يومين إذاعة (BBC) تحدثت حول الموضوع والصحافة البريطانية والأوربية ومدراء المهرجانات العالمية جميعهم يبحثون عن سبب مقنع، ولا جواب منهم”، مؤكداً “هذا الذي أعرفه فقط لا غير”.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها إنه على مقدمي الطلب “أن يثبتوا أن دور كيفو لا يمكن أن يقوم به شخص آخر مقيم بالفعل في المملكة المتحدة”، وتابعت “إذا لم يقدم دليل، كرسالة تأييد مكتوبة من هيئة معتبرة، سيرفض الطلب”.

وأضاف “ابراهيم كيفو” في سياق متصل لـ (كلنا شركاء): “بالتأكيد هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفض دخولي لأية دولة خلال مشواري الفني الطويل. منذ عام 2002 (منذ بداية عمله على مستوى أوروبا وآسيا) وعندما كنت مقيماً في سوريا ولتاريخ هذا اليوم لم يأتيني الرد السلبي للمشاركة بأية فعالية على مستوى العالم وبالأخص أوروبا”.

وأردف القول “على العكس، حضر لي سفير ألمانيا حفلة في هولير/أربيل عاصمة كردستان، وكنت بحاجة لفيزا مددتها عشرة أيام بدخولي إلى ألمانيا فكافأني بفيزا شنكل مفتوحة لمدة ثلاث سنوات، وهذا كان في سنة 2013”.

ومن جهتها قالت المديرة الفنية للمهرجان، بريا ميتشل، إن سبب منع وزارة الداخلية “كيفو” من دخول البلاد “غير مقنع”، وأضافت “اضطراره لمغادرة بلاده وخسارته كل شيء كان أمراً صعبا، ورفض منحه فرصة لعرض فنه معنا يعد أمراً قاسياً للغاية”.

“ابراهيم كيفو” فنان أرمني سوري يغني بكل اللغات الحية في سوريا “العربية، الكردية، الأرمنية، الآشورية، السريانية”، ويشتهر بأغانيه الشعبية مع إتقانه العزف على آلة العود، وقد شارك في الكثير من المهرجانات الموسيقية على مستوى آسيا وأوروبا.

ونوه “كيفو” في حديثه لـ (كلنا شركاء) إلى أن هدفه من مشواره الفني هو “زرع المحبة والألفة والجمال والرقي بين كافة الشعوب من خلال مشاركاتي العالمية، وبأساليب مختلفة. أحياناً أنا أغني مع آلتي الموسيقية بمفردي، وأحياناً مع الفرق السيمفونية ومع الفرق الكلاسيكية، وأحياناً أخرى مع فرق الجاز العالمية كفرقة (NDR) الألمانية، وأحياناً مع موسيقى الفلامنكو الإسبانية وتجاربي مع صديقي الفنان الكردي الكبير غني ميرزو، هذه هي رسالتي”.