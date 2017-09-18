تعيين رئيسٍ جديدٍ للحركة الوطنية التركمانية السورية

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

تم يوم أمس الأحد 17 أيلول/سبتمبر، تعيين رئيسٍ جديدٍ لحزب الحركة الوطنية التركمانية السورية، بعد أكثر من 3 سنواتٍ على تأسيسه.

وقال نائب الرئيس السابق لحزب الحركة الوطنية التركمانية، زياد حسن، في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”: “أتشرف بإبلاغكم خبر تولي السيد (بسام برق) لمنصب رئاسة الحركة التركمانية في سوريا”.

وأضاف “بسام برق، الرجل الوفي لقضايا شعبه منذ عقود، والذي أثبت حضوره السياسي في كافة المحافل السياسية التركمانية، يفتح بتوليه قيادة الحركة صفحةً جديدة من صفحات النضال التركماني القومي”.

وأشار “حسن” إلى أن “كوادر الحركة التركمانية السورية تشكر الدكتور (محمد وجيه جمعة) لرئاسته الحركة التركمانية منذ ثلاثة أعوام، وممتنةٌ لكل ما قدمه للحركة التركمانية في سوريا، وستظل قيادة الحركة تنهل من خبراته ومعارفه بعد اليوم”، على حد قوله.

وكان قد أُعلن في آذار/مارس 2014، في إسطنبول عن تأسيس حزب الحركة الوطنية التركمانية السورية، ويضم السوريين المدافعين عن حقوق التركمان السوريين، ويعمل على تنمية وتفعيل دورهم، ومنذ ذاك الحين يترأس الحزب الدكتور “محمد وجيه جمعة”.