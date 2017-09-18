تعيين قائدٍ جديدٍ لـ (مجلس منبج العسكري)

زياد عدوان: كلنا شركاء

عقدت القيادة العامة لميليشيا “مجلس منبج العسكري” يوم الأحد 17 أيلول/سبتمبر، مؤتمراً في مدينة منبج شمال شرق محافظة حلب، انتخبت فيه “محمد أبو عادل” قائداً للميليشيا خلفاً لقائدها السابق “عدنان أبو أمجد”، والذي اغتيل في وقت سابق.

وحضر مراسم تنصيب “محمد أبو عادل”، عدد من قادة ميليشيا “مجلس منبج العسكري” التابع لميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالإضافة لحضور عدد من قادة المجلس والألوية والكتائب، وأُعلن عن تعيين “أبو عادل” ليقود ميليشيا “مجلس منبج العسكري” بعد مقتل قائدها السابق “أبو أمجد”، وتلا الناطق الرسمي باسم “مجلس منبج العسكري”، شرفان درويش، بيان التنصيب.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته ميليشيا “مجلس منبج العسكري” ألقى القائد العسكري الجديد للميليشيا كلمةً قال فيها: “نحن عاهدنا شعبنا في مدينة منبج وشهداءنا وعلى رأسهم الشهيد فيصل أبو ليلى والشهيد عدنان أبو أمجد، بأننا سنبذل كل جهدنا لكي نكون لائقين بهم وبمتابعة دربهم”، مؤكداً أن “هذه المرحلة التاريخية بحاجة لبذل الجهد معاً لدرء المخاطر المحيطة بنا والتصدي لها”.

وشارك “أبو عادل” إلى جانب كتائب الثوار في معارك مدينة القصير بريف حمص ومعارك مدينة حلب، كما أنه شغل منصب قائد كتائب “شمس الشمال”، وهذا الفصيل قام بتشكيله “فيصل أبو ليلى” قبيل بدء العمل العسكري في مدينة منبج، كما يُعد “أبو عادل” من أبرز القادة العسكريين من ميليشيا “مجلس منبج العسكري”، وتربطه علاقة قديمة مع قائد الميليشيا السابق “عدنان أبو أمجد”، حيث شاركا في معركة السيطرة على بلدة عين العرب ومن ثم انتقلا للمشاركة في معركة استعادة السيطرة على مدينة منبج ومن ثم الرقة، إلى أن أعلنت ميليشيا مجلس منبج العسكري مقتل قائدها العسكري نهاية الشهر الماضي خلال مشاركته في معارك السيطرة على مدينة الرقة.