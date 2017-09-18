مقاتلات عراقية تقصف تنظيم (داعش) داخل سوريا

كلنا شركاء: الجزيرة

قالت خلية الصقور الاستخباراتية العراقية إن طائرات عراقية نفذت ضربات داخل العمق السوري، مستهدفة ستة مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الميادين، قُتل فيها عشرات من أفراده.

وأضافت أن الضربات تمت بالتنسيق مع اللجنة الرباعية التي تضم العراق وإيران وسوريا وروسيا.

وأشارت الخلية في بيانها إلى أن تلك الغارات أدت إلى تفجير ثلاث عجلات مفخخة ومستودع للذخيرة والأحزمة والعبوات الناسفة، وقتل وجرح العشرات من مقاتلي التنظيم.

كما أشارت خلية الصقور إلى أن الطائرات العراقية نفذت خلال الأسبوع الماضي غارات عدة على مواقع لتنظيم الدولة في مناطق غرب الأنبار، أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثمئة من أفراده.

وأوضحت في بيان أن الضربات استهدفت 42 هدفا من بينها مواقع تجمع ومخازن أسلحة ومقار أمنية وغيرها، في مناطق عكاشات وعانة وراوة في أقصى غرب محافظة الأنبار.

وتعد الغارات العراقية داخل سوريا هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب ضد تنظيم الدولة. وأعلنت بغداد في فبراير/شباط الماضي شن غارات جوية على مدينتي البوكمال والحصيبة السوريتين.

هجوم مضاد

من ناحية أخرى، قالت مصادر عسكرية إن نحو عشرة من أفراد الجيش العراقي قتلوا في هجوم شنه تنظيم الدولة على ثكنة عسكرية جنوب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار قرب الحدود الأردنية.

وأضافت أن عددا من عناصر التنظيم شنوا صباح الأحد هجوما ابتدأ بتفجير سيارتين مفخختين كان يقودهما “انتحاريان” أعقبه هجوم بالأسلحة الرشاشة.

واستهدف الهجوم مقر الفرقة الأولى للجيش العراقي بمنطقة وادي الضبعة جنوب مدينة الرطبة على الطريق الدولي بين العراق والأردن.

وأضافت المصادر أن مروحيات عراقية سرعان ما حلقت في سماء المعركة، حيث تم استهداف المهاجمين بشكل مباشر، وهو ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم، بينما لاذ الباقون بالفرار منسحبين إلى المناطق التي قدموا منها في عمق الصحراء.

وتقع الرطبة على مقربة من ناحية عكاشات التي كانت القوات العراقية قد أعلنت استعادتها السبت بعد معركة سريعة انتهت بانسحاب مقاتلي التنظيم من المنطقة باتجاه مدينة القائم التي لا تزال تحت سيطرتهم والتي تقع قرب الحدود السورية.

وفي مدينة القائم، أفادت مصادر طبية في مستشفى المدينة بمقتل أربعة من تنظيم الدولة وإصابة 14 آخرين معظمهم نساء وأطفال في غارة لطائرات التحالف الدولي استهدفت موقعا للتنظيم وعربة عسكرية محملة بالأسلحة في بلدة حصيبة، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه القوات العراقية لبدء عمليات متزامنة لاستعادة أحياء خاضعة للتنظيم في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين وقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.