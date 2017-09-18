قتلى لقوات النظام بانفجار مستودع ذخيرة شمال حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

قُتل وأُصيب عدد من عناصر قوات النظام منتصف الليلة الماضية (18أيلول/سبتمبر)، إثر انفجار مستودع ذخيرة تابع لهم، في منطقة الملاح بريف حلب الشمالي.

وقال “عدنان مدلج” عضو “المركز الإعلامي في مدينة عندان”، إن الانفجار الضخم الذي ُسمع في منطقة الملاح شمال مدينة حلب، تمت مشاهدته بالعين المجردة، وهو ناتج عن انفجار مستودع ذخيرة لقوات النظام.

وأوضح “عدنان”، “أن المراصد في المنطقة تمكنوا من رصد مكالمات لاسلكية لقوات النظام، تُفيد بانفجار قذيفة مدفعية داخل مدفع ميداني ثقيل أثناء تجهيزه لاستهداف قرى ومدن ريف حلب، مما أدى لانفجار المدفع وذخيرته”.

وأكد “عضو المركز” لـ “كلنا شركاء”، “مقتل وإصابة عدد من قوات النظام والميليشيات الموالية بها، بسبب انفجار قذائف المدفعية التي كانت بالقرب من المدفع، ومن ثم انفجار مستودع للذخيرة في ذات المنطقة جراء إصابته بعدة شظايا، وهو الانفجار الذي سُمع في معظم مناطق حلب وريفها”.

وانفجر لغم أرضي بمجموعة لقوات النظام وميليشياته، أمس الأحد، بالقرب من جمعية الجود على أطراف بلدة بيانون في ريف حلب الشمالي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.