العثور على جثة متهم بالعمالة للنظام في مدينة الصنمين

إياس العمر: كلنا شركاء

عثر أهالي ريف درعا الشمالي مساء يوم الأحد 17 أيلول/سبتمبر، على جثة مرمية على طريق الصنمين ـ قيطة شمال درعا، لتسارع قوات النظام في المنطقة إلى محاصرة المكان وأخد الجثة.

الناشط أحمد المصري قال لـ (كلنا شركاء) إن الجثة تعود لشخص من بلدة (زمرين) شمال درعا ويدعى (طموح الطموح) وهو ابن مختار البلدة وأحد أبرز المتعاونين مع قوات النظام في شمال درعا، مشيراً أنه تعرّض لإطلاق نارٍ مباشرٍ بالرأس ما أدى إلى مقتله على الفور.

وكان القتيل يقيم في مدينة (الصنمين) شمال درعا وذلك عقب سيطرة الثوار على بلدة (زمرين) مسقط رأسه بالعام 2013، بحسب المصري الذي أضاف أن الطموح متهم بتسليم أربعة من ثوار مدينة (الصنمين) لقوات النظام التي قامت بدورها بإعدامهم ميدانياً.

وأكد المصري إلى أن القتيل يتبع بشكل مباشر لمفرزة الأمن العسكري بمدينة (الصنمين) شمال درعا، وأن الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر بتاريخ 20 آب/أغسطس الماضي، تم تصفية العنصر في فرع الأمن العسكري (معاذ الشحمة) وسط بلدة (محجة) بريف درعا الشمالي.