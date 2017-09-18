اغتيال قياديٍ في (تحرير الشام) شمال إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

اغتال مجهولون مساء أمس الأحد 17 أيلول/سبتمبر، أحد قياديي هيئة تحرير الشام، ومسؤول العقارات فيها، وذلك في مدينة حارم بريف إدلب الشمالي، والحدودية مع تركيا.

ازدادت وتيرة عمليات الاغتيال التي تلاحق قادةً في هيئة تحرير الشام، خلال الأيام القليلة الماضية، فقد أفاد “مركز إدلب الإعلامي” بمقتل “أبو ياسر الشامي” مسؤول العقارات في مدينة حارم التابع لـ “هيئة تحرير الشام” داخل سيارته قرب مدينة حارم شمال إدلب، برصاص مجهولين مساء أمس الأحد.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من اغتيال الداعية السعودي الجنسية، “سراقة المكي”، إمام وخطيب مسجد “سعد بن أبي وقاص” في مدينة إدلب بعد خروجه من صلاة الجمعة الماضية، وعقب أسبوع من اغتيال الشرعي السعودي، “أبو محمد الجزراوي” في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وفي السياق، قضى الشاب “عبد الكريم حميدي” متأثراً بجراحه التي أُصيب بها نتيجة قصف قوات النظام بلدة بداما غرب جسر الشغور بالصواريخ منذ أيام، كما توفي الطفل “محمد باسل الفطراوي” وهو أحد خمسة حالات وفاة في بلدة جوزف بجبل الزاوية، نتيجة تلوث المياه وانعدام الرعاية الطبية فيها، في حين تعرضت بلدة التمانعة جنوب إدلب لقصف مدفعي أمس من قبل قوات النظام المتمركزة في ريف حماة الشمالي.