جلّهم أطفال… ضحايا مدنيون إثر غاراتٍ جويةٍ استهدفت البوكمال

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى ثمانية مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الإثنين (18 أيلول/سبتمبر)، إثر غاراتٍ جويةٍ استهدفت مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بأن الطيران الحربي شنّ مساء أمس عدة غارات جوية على مدينة البوكمال وريفها، استهدف حراقات النفط البدائية في الباغوز والسوسة، ومنزل أحد المدنيين في مدينة البوكمال بالقرب من الفرن الآلي، وثلاث سيارات تابعة لتنظيم “داعش” في بلدة الهري، ما أدى الى اختراقها بالكامل ومقتل من فيها، وسيارة أخرى تابعة للتنظيم في محيط الشعفة، ومنزل أحد عناصر التنظيم بالقرب من دوار السكرية، نتج عن هذه الغارات عدد من القتلى والجرحى المدنيين.

وأكد المصدر وقوع مجزرة صباح اليوم ارتكبها الطيران الحربي، يُعتقد أنه تابع للتحالف الدولي، بحق 8 مدنيين أغلبهم أطفال، وهم نازحون من مدينة دير الزور/حي الصناعة في مدينة البوكمال، والضحايا هم: (بدر عطا الله الحاج كردوش، الطفل سمير بدر عطا الله الحاج كردوش، الطفل امير بدر عطا الله الحاج كردوش، الطفل منير بدر عطا الله الحاج كردوش، زوجة بدر كردوش (بسمة الحمد)، عبير الحمد، الطفل يزن الحسن، شاب من حي الجورة يدعى محمد).

كما قُتلت 5 نسوة في بلدة خشام تحتاني، نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام المتمركزة في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي، عُرِف منهن: ابنة دحام القمندار وابنتا إبراهيم خليل الجبن.

وشهدت بلدات مظلوم ومراط وخشام تحتاني في ريف دير الزور الشرقي حركة نزوح للأهالي، نتيجة القصف المدفعي من قبل قوات النظام المتواجدة في بلدة المريعية، كما أصبحت قناصة قوات النظام المتواجدة في قريتي الجفرة والمريعية تسيطر نارياً على ضفة نهر الفرات المقابلة في بلدتي مظلوم ومراط، بحسب “فرات بوست”.