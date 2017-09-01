(جريمة شرف) بحق شابٍ على يد والد عشيقته في السلمية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

عثر الأهالي صباح يوم أمس الأحد 17 أيلول/سبتمبر، على جثة شابٍ مقتولٍ في منزله بالحي الغربي في مدينة السلمية، بريف حماة الشرقي، وعلى جسده آثار طعن بالسكاكين وإطلاق نار.

وأوردت صفحة “سلمية الحدث” الموالية حبراً مفاده: “مقتل الشاب (أسعد شاهين)، والقاتل (خالد الحداد)، والأسباب مجهولة”.

ومن جانبه، نقل موقع “شامنا” الموالي عن مصدر أمني قوله إنه بعد التحقيقات تبيّن أنّ جريمة القتل هي “جريمة شرف” نفذها والد الفتاة “أ.ا” بعد أن وجدهما معاً في بيت الفتاة.

وذكر المصدر أنه تمّ العثور على الجثة مصابةً بطلقٍ ناريٍ وبعدة طعنات سكين في أماكن مختلفة من الجسم في البطن والصدر والخاصرة.

وأضاف المصدر أن القاتل سلّم نفسه لـ “الجهات المختصة”، وبانتظار البت بالقضية لإصدار الحكم ضده.

“شادي كلثوم” علّق مستهزئاً: “الموضوع جريمة شرف، دخل الحداد لبيته فوجد شاهين مع ابنته وحيدان في البيت يوحدان الله فقام الحداد بالانتقام من شاهين”.

وأثار الجريمة غضب الموالين، وسط غياب “الجهات المختصة” والأمن المسؤول عن حماية المواطنين، وقال “Wissam Syrian” معلقاً على الحادثة: “حديقة حيوانات غير مسيجة، هي حال البلد، أكبر جريمة ارتكبناها بحق حالنا انو ما سافرنا، لك وحوش مو بني آدمين انتو”.

“ريم سلهب” علّقت قائلة: “القتل والسرقة والتعفيش والزعرنة ووووو كلو صار عادي، قال يا فرعون مين فرعنك… ولو صار شي حكم صارم لشي قاتل أو سارق أو أو ما صار هيك شي”، وأضافت “وعد شاكر” قائلةً: “يعني يوم الي ما منفيق عالصاروخ منفيق ع جريمة أو مشكلجية”.