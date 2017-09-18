قصفٌ يطال الغوطة الشرقية ومعارك جوبر تشتعل مجدداً

محمد كساح: كلنا شركاء

اندلعت صباح اليوم الإثنين (18 أيلول/سبتمبر)، المواجهات بين ثوار الغوطة الشرقية وقوات النظام التي حاولت التقدم في محور حي جوبر الدمشقي، وسط قصف مدفعي وصاروخي طال المنطقة وعدة بلدات داخل الغوطة الشرقية.

“خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في المنطقة قال إن المعارك اندلعت مجدداً منذ ساعات الصباح الأولى ليقوم ثوار فيلق الرحمن المرابط على حي جوبر بصد هجمات النظام.

الاشتباكات تزامنت مع قصف بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة والعديد من صواريخ أرض – أرض، وفقاً لمراسلنا.

وفي الأثناء، قصفت مدفعية النظام بلدتي سقبا وكفربطنا بينما وقع قصف مماثل على مدينة دوما ما أدى لمقتل طفلة وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

إلى ذلك قال مراسلنا إن قوات النظام استهدفت بلدة حزة بالمدفعية الثقيلة، كما تحدث عن تحليق مكثف لطيران الاستطلاع منذ ساعات الصباح الأولى في سماء الغوطة الشرقية.

وكانت موسكو قد وقّعت اتفاقين مع كل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن لوقف العمليات العسكرية وفتح معابر الغوطة، ودخلت المنطقة ضمن ما يعرف باتفاق “تخفيف التوتر”.

وعقب دخول المنطقة في هذا الاتفاق حدثت عشرات الخروقات التي طالت المدنيين إضافة لعشرات الهجمات التي شنها النظام على المنطقة الملاصقة للعاصمة.