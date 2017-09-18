سليماني: لولا مدافعو العتبات المقدسة لعمّت المصائب العالم

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قال “قاسم سليماني” قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إنه لو لا تضحيات مدافعي العتبات المقدسة لعمت المصائب في العالم.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن اللواء سليماني ثمّن في رسالة بعثها بمناسبة الاحتفال بـ “عيد ميلاد أطفال شهداء المدافعين عن العتبات المقدسة”، أمس الأحد، “تضحيات مدافعي العتبات المقدسة ودمائهم الطاهرة التي أريقت وأدت إلى تحرير الأراضي من الظلم والتطرف”، على حد تعبيره.

وأشار سليماني إلى “الجرائم التي ارتكبتها العصابات التكفيرية وقتلهم مئات الآلاف من الأبرياء ذبحاً أو تفجيراً أمام مرأى ومسمع العالم وأسر الآلاف من النساء الشابات والاعتداء عليهن”، على حد زعمه.

ولفت قائد فيلق القدس إلى أن “الفتنة الجارية في العالم الإسلامي هي نابعة من الأحقاد اليهودية والحكام الظلمة في أمريكا ومساعدة العصابات التكفيرية”.

وأكد سليماني أنه “لو لا تضحيات مدافعي العتبات المقدسة لعمت المصائب في العالم”، مبيناً أن “مدافعي الحرم قد منحوا العزة لكافة نساء ورجال وشباب المجتمع الإيراني، وأنه ليس فقط الشعب الإيراني مدين لتضحيات هؤلاء، بل إن مدافعي الحرم يحظون بإشادة كافة مظلومي المنطقة”.