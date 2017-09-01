(يني شفق): الجيش الحر المدعوم من تركيا يستعد لعملية إدلب

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قالت صحيفة “يني شفق” التركية إن القوات المسلحة التركية أعطت تعليماتها لمجموعات الجيش السوري الحر للاستعداد لعملية إدلب، بمشاركة 5 آلاف مقاتل من الجيش السوري الحر في المرحلة الأولى من العملية.

ولفتت الصحيفة، وفقاً لموقع “ترك برس”، إلى أنّ العملية تستهدف السيطرة على منطقتين بارزتين ضمن المناطق الممتدة من عفرين الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي وصولاً إلى جبال التركمان في اللاذقية.

ومن ضمن الاستعدادات تمت إعادة تنظيم وحدات الجيش السوري الحر، من خلال توحد الكتائب والفصائل تحت سقف لواء موحد، حسب الصحيفة، وتم تدريب 8 آلاف من مقاتلي الجيش الحر، وانتهت عملية نقل المقاتلين والمركبات العسكرية والأسلحة والمعدات إلى إدلب.

وأكد قياديون في الفصائل الثورية العاملة شمال حلب، يوم أمس الأحد 17 أيلول/سبتمبر، استعدادهم لدخول إدلب، على غرار ما حدث في عملية “درع الفرات”.